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Yeni cephelerde yeni siber mücadeleler dönemi başlıyor

Hem kurumsal hem de bireysel düzeyde Türkiye’nin en çok tercih edilen antivirüs yazılımlarını sunan ESET, iş ortaklarıyla ESET Security Day 2017 zirvesinde buluştu. Zirvede konuşan ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, 1987’de hazırlanan ilk NOD32 yazılımından bu yana ESET’in 30 yıldır siber saldırılarla mücadele ettiğini söyledi.

Yeni cephelerde yeni siber mücadeleler dönemi başlıyor

Hem kurumsal hem de bireysel düzeyde Türkiye’nin en çok tercih edilen antivirüs yazılımlarını sunan ESET, iş ortaklarıyla ESET Security Day 2017 zirvesinde buluştu. Zirvede konuşan ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, 1987’de hazırlanan ilk NOD32 yazılımından bu yana ESET’in 30 yıldır siber saldırılarla mücadele ettiğini söyledi.

19 Aralık 2017 Salı 10:46
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Yeni cephelerde yeni siber mücadeleler dönemi başlıyor

Soria, “Saldırı alanları genişlemeye başladı. Yeni açılan cephelerde yeni siber mücadeleler dönemine girdik“ diye konuştu.

ESET, Aralık ayında Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ESET Security Day 2017 etkinliğinde biraraya geldi. Yeni 2018 sürüm yazılımların tanıtıldığı toplantıda, 2017 yılının iş sonuçları değerlendirildi ve 2018’e ilişkin öngörüler paylaşıldı.

Siber saldırı alanları genişliyor
ESET’in 2017 yılı itibarıyla 30 yıldır siber saldırılarla mücadele ettiğini belirten ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, dijitalleşme arttıkça yeni cephelerin açıldığına dikkat çekti: “Her gün bilgisayar, tablet veya telefonlarımızı hedef alan 390 bin yeni ve benzersiz tehdit ortaya çıkıyor. Nesnelerin interneti (IoT) sayesinde internet bağlantılı buzdolabı, tv, çamaşır makinesi gibi akıllı cihazlar hayatımıza giriyor. Bunların hepsi dijital güvenlikte yeni risk alanları oluşturuyor.

Artık yeni cephelerde yeni siber mücadeleler dönemi başlıyor“ diye konuştu. 2018 sürüm ürünlerinde IoT korumasına yer verdiklerini, Akıllı Ev İzleyici özelliyle evdeki akıllı cihazları kontrol altına aldıklarını söyleyen Alain Soria, “ESET, yeni ve genişleyen cepheler için de yeni savunma mekanızmaları geliştirmeyi sürdürecek“ dedi.

Fidye saldırıları her yıl %350 artıyor
Buluşmada ESET Türkiye Dağıtıcı Kanal ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü, 2018 sürüm ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlatırken, ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, dijital saldırıların geleceğini mercek altına aldı.

Şen, “Yeni döneme fidye saldırıları damgasını vuruyor ve vurmaya devam edecek. 2017’de karşılaştığımız WannaCry ve benzeri fidye yazılımlarıyla yapılan saldırılar yüzde 350 oranında artış gösterdi“ bilgisini paylaştı. Şen saldırganların bugüne kadar en az 1 milyar dolar elde ettiklerinin tahmin edildiğini söyledi.

Zirvede, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serhat Özkütükçü, “Algıları yönetebildiğin kadar varsın“ konulu bir konuşma yaptı. Enterprise Next Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı’nın yönettiği ‘Bugünden Yarına Teknoloji‘ başlıklı sohbette ise Alain Soria’nın yanı sıra Barem Bilgisayar Genel Müdürü Bülent Vural ve Logosoft Bilişim Yönetim Danışmanı Birol Cabadak, güncel teknolojık konuları masaya yatırdı.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 19.12.2017 11:11
Anahtar Kelimeler:
ESET Türkiye CEO’su Alain SoriaESET
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