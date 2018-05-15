Yazmayı seven teknolojik babalara “akıllı kalem”

Hayatımıza giren pek çok aletin hızla akıllandığı günümüzde, kalem ve defterler de bu teknolojik dönüşümden nasibini aldı. Güney Koreli firma Neo Smartpen tarafından üretilen akıllı kalemler, ince ve şık gövdesinde devrim niteliğinde pek çok yeniliği barındırıyor. Öyle ki, kağıt kalemle klasik yazı alışkanlığından vazgeçemeyen teknolojik babalar için Neo Smartpen’in akıllı kalemleri, bu Babalar Günü için ideal bir hediye alternatifi olabilir. M1 ve N2 model kalemlerin en önemli özelliği, akıllı defterdeki el yazısını, önce dijital metne dönüştürüyor. Ardından gerekli düzenlemeleri yaparak, dilediğiniz kişiye e-mail olarak yollama kolaylığı sağlıyor. Bu sayede, akıllı kalem ile tutulan notları, tablet ya da bilgisayara aktarmak için yeniden klavye ile yazmaya gerek kalmıyor. Sahip olduğu şaşırtıcı özellikleriyle, klasik yazı alışkanlığına yepyeni bir boyut getiren akıllı kalemler, Ehokka.com adresinde 699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye’de Hokka Bilişim tarafından kullanıcılara sunulan akıllı kalem teknolojisi, özel mikro baskılı akıllı bir defter ve NeoNotes adı verilen uygulamanın yüklü olduğu Android, İOS veya Windows 10 tabanlı, bluetooth özelliğine sahip bilgisayar, tablet ya da telefonla birlikte çalışıyor. Tükenmez kalemi andıran ürünün içinde çift çekirdek işlemci bulunuyor. Kalemin ucundaki optik okuyucu, Ncode özellikli akıllı defterin sayfalarına yazılanları eş zamanlı takip ederek, anında uygulamanın yüklü olduğu cihaza aktarıyor. Böylece tüm yazılar ve çizimler, bilgisayar, tablet veya telefondaki sanal defterin sayfalarına kaydediliyor. İstenirse sayfaya ses kaydı da eklenebiliyor. Kullanıcılar, el yazısıyla oluşturdukları metinleri, dijital yazıya dönüştürebildikleri gibi, akıllı defterlerindeki sayfaları JPEG & PNG, PDF, TEXT ve SVG formatlarında e-mail veya WhatsApp üzerinden de paylaşabiliyor. Tüm bunlara ek olarak yaklaşık 1000 sayfalık metne denk gelen 90 megabaytlık dahili hafızaya sahip kalem, cep telefonuna veya diğer başka bir cihaza bağlı olmasa da yazılanları ve çizilenleri, sonrasında sanal deftere aktarmak üzere belleğinde saklayabiliyor.

Tek bir kalemle rengarenk çizimler…Normalde, özel defteri üzerine daima siyah renk yazan M1 ve N2 model akıllı kalemler ile yapılan tüm mesleki veya hobi amaçlı çizim ve resimler, tablet, bilgisayar ya da telefondaki sanal defter üzerinde arzu edildiği gibi renklendirilebiliyor. Bu yeniliğe sahip babalar, onlarca farklı renkte boya kalemi yerine, tek bir kalemle rengârenk çizimler yapılabiliyor.