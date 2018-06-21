"YAZILIMDA KİLİT ROL OYNUYORUZ"

Logo Yazılım, 1984 yılından bu yana, işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik ve kârlılığını artırmasını sağlayan çözümler üretiyor. KOBİ’ler merkezinde olmak üzere, mikro işletmelerden büyük ölçekli kurumsal işletmelere uygulama yazılımları geliştiriyor. Logo Yazılım Perakende Çözümleri İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, farklı ölçekteki kurumlar için, kurumsal kaynak, tedarik zinciri yönetimi, e-Devlet, iş analitiği, CRM, e-İş (B2B, B2C) çözümleri gibi alanlarda sundukları çok sayıda ürün ve çözümlerle firmaların rekabette bir adım öne çıkmalarına yardımcı olduklarını söyledi. KOBİ’lere büyük önem verdiklerine değinen Akın Sertcan, “Daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz. Sahada yanlarında oluyor, verdiğimiz eğitimlerle bilgi birikimlerine katkıda bulunuyor, sorunlarına özel çözümler getirmek için destek oluyoruz” dedi.

Dijital dönüşüme öncülük eden e-devlet uygulamaları için önemli yatırımlar yaparak, her türlü mevzuatın fiili hayatta kullanımına yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Akın Sertcan, ‘‘Türkiye için son 5 yılın bu önemli sürecinde hizmet veren 77 entegre operatör arasında, yüzde 26’lık pazar payıyla Logo Yazılım olarak, lider şirket konumundayız. Mevzuatın yanı sıra, işletmelerin finansal rekabet avantajı oluşturabilmeleri için katma değerli uygulamalar da geliştiriyoruz. Bu açıdan bakıldığında şirketlerin gelirlerini ve pazar paylarını maksimize etmek açısından Logo olarak kilit rol oynuyoruz” diye konuştu.

Sertcan, Logo Yazılım’ın uygulama yazılımları kümesinde Kurumsal Kaynak Planlama çözümlerinin yanı sıra, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İş Analitiği, İnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş akış/Süreç Yönetimi, e-Çözümler, B2B, Perakende, Uyarlama Araçları ve Dikey Çözümler olmak üzere çok sayıda çözümün yer aldığını belirtti. Sertcan,“Üretim, Perakende, Satış ve Dağıtım, Turizm, Gıda ve Konfeksiyon, Denizcilik, Makine ve Otomotiv Yedek Parçaları, Paketleme, Çimento- Cam-Çelik, Mobilya, Telekom ve Tekstil dâhil olmak üzere pek çok dikey sektöre hizmet veriyoruz’’ dedi.