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Wifi sinyal sorununu ‘Priz’den çözmek için…

TP-Link, WiFi sinyallerinin ev ve ofislerde her noktaya ulaşmaması sorununu ‘elektrik prizinden’ çözen powerline adaptör ailesini genişletti. Şu anda Türkiye’de yirmiye yakın model ile her bütçeye ve gereksinime uygun bir TP-Link powerline adaptör bulunuyor.

Wifi sinyal sorununu ‘Priz’den çözmek için…

TP-Link, WiFi sinyallerinin ev ve ofislerde her noktaya ulaşmaması sorununu ‘elektrik prizinden’ çözen powerline adaptör ailesini genişletti. Şu anda Türkiye’de yirmiye yakın model ile her bütçeye ve gereksinime uygun bir TP-Link powerline adaptör bulunuyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00
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Wifi sinyal sorununu ‘Priz’den çözmek için…

İnternete bağlanan cihaz sayısı arttıkça ev ve ofislerin her odasında, her noktasında ağa bağlanma gereksinimi oluşuyor. Oysa bazı durumlarda WiFi sinyalleri evin, ofisin her yerine ulaşamıyor. Binaların yapısal durumu, kalın duvarlar ya da ahşap kaplamalar modem/router’dan gelen WiFi sinyallerini engelliyor. Katlı binalar, geniş alana yayılan ev/ofislerde de yapısal sorun olmasa bile kat/m2 nedeniyle modemler yetersiz kalabiliyor. Bu tür durumlarda modem/router’ları değiştirmek bir çözüm değil; farklı ürünler ile destek gerekiyor. Bu ürünler arasında en garantili çözüm ise ‘powerline adaptörler’. 

En basit tanımıyla powerline adaptörler, ev/ofiste mevcut olan elektrik hattını aynı zamanda internet ağı haline getirmeyi sağlıyor. Bu sayede elektrik prizi olan her noktaya internet de ulaşmış oluyor. İkili adaptörler halinde satılan bu ürünlerin kurulumu ve kullanımı da son derece basit. Adaptörlerden biri modem/router’a kablo ile bağlanıp prize takılıyor. Artık elektrik hattı, aynı zamanda interneti de iletir hale gelmiş oluyor. İkinci adaptör (daha fazla sayıda adaptör kullanmak da mümkün) internete bağlanmak istenen yerdeki prize takıldığında ister kablo ile ister kablosuz olarak internete bağlanmak mümkün oluyor. 

Powerline adaptörlerin farklı modelleri bulunuyor. En temel fark, sadece kablo ile bağlantıyı destekleyen modeller ile hem kablolu hem kablosuz desteği olan modellerin olması. Kullanıcılar gereksinimlerine göre model seçebiliyorlar.

En zengin ürün ailesi
Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, her ürün grubunda olduğu gibi powerline adaptörlerde de tüketicilere zengin ürün seçeneği sunuyor. Her bütçeye ve gereksinime uygun, kablolu ve kablosuz bağlantı destekli powerline adaptörler TP-Link ürün ailesinde yer alıyor. Şu anda Türkiye’de yirmiye yakın powerline adaptör modeli satışta. 802.11N destekli giriş seviyesi modelden AC destekli, gelişmiş teknik özelliklere sahip ve üzerinde üç adet Ethernet girişi olan modellere değin çok zengin seçenek sunuluyor.

TP-Link, powerline adaptörlerde hız, kablolu/kablosuz seçeneklerinin yanı sıra üzerinde artı bir priz yer alan modeller de sunuyor. TP-Link’in her powerline adaptör serisinin hem üzerinde priz olan hem de olmayan model seçeneği bulunuyor. Bunlar fiyatı da belirleyen unsurlar oluyor. İnternete sadece kablo ile bağlanmak isteyen kullanıcılar, sadece kablo desteği sunan modeller arasında hız vb özelliklere göre seçim yapabiliyor. Aynı şey kablosuz bağlantı desteği isteyenler için de geçerli.

Özellikle çok katlı binalarda WiFi sinyallerinin her kata ulaşması için en ideal çözüm olan powerline adaptörler, kablo çekmeden interneti her yere rahatlıkla ulaştırdığı için kiracılar için de uygun ağ ürünleri. Bu nedenlerle Avrupa pazarında en çok satılan ağ ürünleri arasında yer alıyorlar. 
 

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