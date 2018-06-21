WeLiveSecurity.com En İyi Kurumsal Güvenlik Blogu seçildi

WeLiveSecurity.com, 2013 yılında İngilizce olarak lanse edildiğinden beri uzun bir yol kat etti. Şu anda beş dilde yayın yapan site, her ay yüz binlerce okuyucu tarafından ziyaret ediliyor. Teknoloji ve güvenlik odaklı sıcak konular, en son gelişmeler, güvenlik podcastleri ve videolar içeren platform, çok daha fazlasını da sunuyor. WeLiveSecurity, ESET'in dünya çapındaki ekiplerinin araştırmalarını yayınlıyor, güncel dijital dolandırıcılıklar hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor ve kullanıcıları çeşitli tehditlere karşı uyarma görevini de yerine getiriyor.

Ödül duyurusu, Londra'da yapılan Infosecurity Europe organizasyonuçerçevesinde düzenlenen Avrupa Güvenlik Blogger Ödülleri etkinliğinde açıklandı. Kazananlar, halkın ve jüri heyetinin oylarının kombinasyonu ile belirlendi.

“Bu ödülü almak ve okuyucularımız tarafından en iyi kurumsal güvenlik blogu olarak tanınmak bir onurdur” diyen WeLiveSecurity Yazı İşleri Müdürü Raphael Labaca Castro, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Sürekli daha iyisini yapmaya çabalamak hep ileriye gitmemizi sağlar. Yaptığımız iş hakkında sadece tutkulu değiliz, aynı zamanda her gün farklı diller konuşan yeni insanlara ulaştırmak için de çabalıyoruz. Tüm okuyucularımıza sadakatleri için teşekkür etmek istiyorum ve dünyanın daha güvenli bir hale gelmesine yardımcı olmak için bu yolculuğa daha çok insanın katılmak istediğini umuyorum.”