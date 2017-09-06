VİDEO PAYLAŞIMINDAN KİMLİK TESPİTİ YAPILABİLECEK

BURSA (AA) - İnternette paylaşılan video üzerinden adli kanıt toplama ve kimlik tespitine imkan tanıyacak bir proje geliştiren Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansaver'e Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 83 bin liralık proje desteği sağlayacak.

UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje çalışmalarını artırmak amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayi ile çalışan 8 firma (HAVELSAN, TAI, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ERMAKSAN, FİGES, FNSS) ile UÜ arasında imzalanan Savunma Sanayisi Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP), ilk meyvesini verdi.

Vatansever'in araştırmacı olarak yer aldığı ve ASELSAN Araştırma Merkezi ile ortak yürütülen "Sayısal Videolar Üzerinden Adli Kanıt Toplama ve Kimlik Tespitine Yönelik Yazılım Projesi", Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylandı. Müsteşarlık tarafından 83 bin liralık destek sağlanacak projeyle, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek kimliklerin tespiti mümkün olabilecek.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik tarafından yürütülerek projenin bir yıl sonra tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve savunma sanayine yönelik üretim yapan 8 firma ile 2016'da protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Protokol kapsamında, hem araştırmacı yetiştirmeye başladıklarını hem de projeler geliştirdiklerini belirten Ulcay, "SAYP kapsamında hazırlanan projenin Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından kabul edilerek desteklenmesi, üniversite için çok önemli bir gelişme. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye değer kazandırarak '3. nesil üniversite' hedefine ulaşmak için hızla yol almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı