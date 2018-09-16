Van’da siber güvenlik eğitimi

Van Bilişimciler Derneği’nin düzenlediği Etik Hacker Kampı tamamlandı. ESET’in antivirüs sponsoru olarak destek verdiği 10 gün süreli eğitime Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcılar dahil oldu. Geniş ilgi gösterilen toplantılarda katılımcılara; sızma testleri, web güvenliği, mobil tehditler, sosyal mühendislik gibi konular anlatıldı, siber saldırılara karşı alınabilecek önlemler aktarıldı.

Artan dijitalleşme hayatın pek çok alanına büyük kolaylıklar sunarken, bu dijitalleşmenin güvenliği de her kurum ve her kişinin öncelikli gündemi haline geldi.Van Bilişimciler Derneği, siber güvenlik konusunu odak noktası yapmayı hedefleyen kişilerin eğitilmesine destek vermek amacıyla bir “Siber Güvenlik Etik Hacker Kampı“ düzenledi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte küresel bilgi güvenliği kuruluşu ESET, antivirüs sponsoru olarak yer aldı.Eğitim kampı Eylül ayı başında Van’da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı binasında yapıldı.

Özellikle siber güvenlik konusunda kariyer yapmak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencilerinin davet edildiği eğitime, öğrencilerin yanı sıra çeşitli kuruluşların IT sorumluları, bölgedeki kamu kurumlarının bilişim yetkilileri ve IT firmalarının çalışanları katıldı. İstanbul ve İzmir gibi uzak illerden de katılımın olduğu etkinliğe toplam 90 kişi dahil olurken, yoğun ilgi nedeniyle katılımcılar sınav yapılarak belirlendi.

Neler yapıldı?

Siber güvenlik nedir ve neyi hedefler, güvenlik ihlalleri nedir ve nasıl müdahale edilir, network güvenliğine ilişkin temel bilgiler, güvenlik duvarları kavramları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, güvenlik testleri ve analizleri, DDoS saldırıları gibi konu ve başlıklarda eğitimler verildi. Eğitimler sonrasında katılımcılara birer sertifika verildi. Ayrıca tüm katılımcılara 1 yıllık ESET Internet Security yazılımı armağan edildi.

‘Kötü kullanılmayacak’ taahhüdü alındı

Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Berge, bilişim alt yapısına sahip kişilerin katıldığı siber güvenlik eğitiminin, tamamen uygulamalı ve bilgilendirme amaçlı olduğunu söyledi. Berge, eğitime katılanlardan öğrendiklerini kötü amaçla kullanmayacaklarına dair taahhüt aldıklarının altını çizdi. Berge, katılımın ve ilginin çok yüksek olduğunu, eğitimin çok başarılı geçtiğini ve aynı etkinliği önümüzdeki dönemde tekrarlamak istediklerini dile getirdi.