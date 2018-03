Vaillant Türkiye’nin sosyal medyadaki başarısı pazarlamacılara ilham veriyor

Dijitalleşme çalışmalarına öncelik veren ve başarılı sosyal medya kampanyalarıyla öne çıkan Vaillant Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, sosyal medyada elde ettikleri deneyimleri farklı sektörlerden yüzü aşkın pazarlama yöneticisi ile paylaştı. CreatorDen tarafından, sosyal medya fenomenleri ile gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini iletişim planlarına dahil etmiş markaların deneyimlerini sektör bileşenleriyle paylaşmaları için düzenlenen Influencer Talks for Marketeers Etkinliği’nde konuşan Bumin,”kampanyalarımızda sosyal medya fenomenleriyle çalışarak, bugüne kadar ulaşamadığımız kitlelere dokunduk” dedi.



Evimin Konforu: Vaillant

Bumin konuşmasında, İklimlendirme sektörünün öncü kuruluşlarından ve kesintisiz pazar araştırması yapan bir firma olan Vaillant’ın DNA’sına işleyen en önemli unsurun “deneyim” olduğunu vurguladı. Bumin, sözlerini şöyle sürdürdü: “ ‘Evimin Konforu” sloganımız doğrultusunda, tüketicilerin farklı beklentilerini karşılamak ve evlerde arzu edilen konforu sağlamak için Ar-Ge, kullanıcı deneyimi ve saha tecrübelerimize çok önem veriyoruz. Müşterinin satın alma deneyimi son on yıl içerisinde ciddi bir değişim geçirdi. Kombi satışlarının yüzde 65’i artık dijital ortamda gerçekleşiyor. Biz de dijital ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 54’ü Facebook, yüzde 41’i Instagram kullanıcısı. Vaillant müşterilerinin yüzde 32’si internetten alışveriş yapıyor, yüzde 22’sinin ise kombiyi internetten alma yatkınlığı olduğunu gözlemliyoruz.”

Pazarlama ve satış stratejileri değişiyor

Son on yıl içerisinde toplumda iletişim araçlarının, dolayısıyla iletişim şeklinin büyük bir değişim geçirdiğine de değinen Bumin, “Günümüzde coğrafi uzaklıklara rağmen dijital dünya ve sosyal medya aracılığıyla her an her yerde herkesle iç içeyiz. İletişim alanında çıtayı artık başka bir yere koymamız ve pazarlama stratejilerini de buna göre değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Bumin, Vaillant Türkiye’nin 2017 yılının sonunda “Evimin konforu” sloganına yönelik yaptığı sosyal medya kampanyası hakkında da bilgi verdi: “Bu kampanyada 7 sosyal medya fenomeniyle çalıştık. 9 post ile 1,9 milyon görüntüleme ve 130 bin etkileşim aldık. Sosyal medya fenomenleriyle çok iyi sonuçlar aldık ve bugüne kadar dokunmadığımız kitlelere ulaşma fırsatı yakaladık.”

Müşteri artık “Süpermen” kadar güçlü

Hazım Bumin pazarlamacılarla Vaillant Türkiye’nin ikinci sosyal medya projesi olan “Canım Kombim” yarışmasının detaylarını da paylaştı: “Yaptığımız araştırmalarda müşterilerin kombilerini kişiselleştirmek istediklerini anladık. Biz de Vaillant olarak onlara uygun platformlar sunduk. Kullanıcıların hayal ettikleri kombileri hayata geçirebilme hedefiyle sosyal medyada bir yarışma başlattık ve tasarım fikirlerini bizimle paylaşmalarını istedik. 1.189 kişi, yaratıcı tasarım fikirlerini Vaillant’ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki kampanya içeriklerinin altında #CanimKombim etiketiyle paylaştı. Canım Kombim kapsamında 19.923 erişim, 3.291 etkileşim ve yüzde 16,5 etkileşim oranıyla başarılı bir kampanyaya daha imza atmış olduk. Şimdi gelen birbirinden değerli fikirleri inceliyoruz. Seçimlerimizi yakında açıklayacağız.”

Müşterinin artık “Süpermen” kadar güçlü olduğunu, onlardan sabit durmalarının beklenemeyeceğini ve tekil mesaj iletmenin artık mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Bumin, “Deneyim transferi çok önemli. Hangi sektörde iş yaptığınızın, sektörünüze göre ne konumda olduğunuzun artık çok fazla önemi yok. Sizin müşteriniz her an bir çok sektörden bir çok firma ile iletişim içinde. Herhangi bir pozitif deneyimi diğer sektörlerden de bekliyor. İster kombi satın ister klima müşteri Amazon’un kendisinde yarattığı deneyimi bekliyor, bunu sağlayamadığınızda tam memnuniyeti de sağlayamıyorsunuz” diye konuştu.

Hazım Bumin kimdir?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Mercedes-Benz Türk’te çalışma hayatına başladı. Sony’de satış müdürü olarak kariyerine devam ettikten sonra kurumsal firmalardaki satış pazarlama tecrübesini dijital dünyaya taşımak adına Uber Türkiye’ye geçti ve ülke müdürü olarak görev yaptı. Uber sonrasında online restoran rezervasyonu şirketi Quandoo Türkiye’nin Genel Müdürlüğünü yaptı. Bumin, bir buçuk yıldır Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü olarak çalışıyor.