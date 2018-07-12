TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte; Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge çalışmalarına dayalı geliştirdiği ürünler oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye’de bir ilk olarak üretilen ve ülkemizde üretimi hedeflenen füzelerin kubbe ihtiyacını karşılayacak kristal büyütme altyapısına sahip safir kristalleri ile Türkiye’de ilk olarak askeri standartlara uygun nitelikte yerli olarak geliştirilen Germanyum tek-kristalleri sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Sağlık, uzay araştırmaları, savunma sanayi, enerji, iletişim ve çevre konulu birçok buluş ve icada ev sahipliği yapacak olan 3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde, iki gün boyunca 14 oturumda 60 konuşmacı yer alacak. Türkiye'nin yerli yeniliğini temsil eden zirvede, Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi; uzay çevresel şartları ve yüksek radyasyona dayanımlı olarak Türkiye’de ilkini geliştirdiği uydular için Güneş Hücrelerini, termal kamera ve kızılötesi optik sistemler için optik pencere ve mercek olarak kullanılan, askeri görüntüleme sistemleri için üretim sistemi kalifikasyonu sağlanmış germanyum tek-kristallerini, yüksek balistik niteliğiyle zırhlı araçların optik penceresi olarak kullanılan, saat camı, ütü tabanı gibi sivil kullanım alanları da bulunan, Türkiye’de bir ilk olarak üretilen ve füzeler için milli-yerli safir kubbe üretiminde geliştirilen safir kristallerini görücüye çıkaracak. Bununla birlikte füze erken uyarı sistemlerinde tehdit algılayıcı olarak kullanılan Güneş-körü UV dedektör, doğal gaz, LPG, karbon monoksit gibi patlayıcı, zehirleyici gazları algılayabilecek yüksek duyarlılıkta ve düşük maliyetli gaz sensör prototipleri, üretim sektöründe kullanılabilir nitelikte enerji verimli (Low-E) cam yüzeyler ile su ve nemle muhatap olabilecek elektronik cihazların kartlarını koruyucu su tutmayan (hidrofobik) yüzeyleri de ziyaretçilere sunacak.