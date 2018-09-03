TÜRKİYE’NİN İLK "FÜZE İÇİN SAFİR KUBBE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ"

Türkiye’nin orta gelir düzeyini aşması için yüksek teknolojili üretime yönelmesi gerektiği son yıllarda çeşitli platformlarda dile getirilse de yüksek teknolojili ürünlerin genel sanayi üretimi ve ihracat içerisindeki payı, istenilen oranda ve hızda artmıyor. İnovasyonun ticarileştirilememesi ise en büyük sorunlardan biri haline gelmiş durumda. Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte; Türkiye’de bir ilk olarak üretilen ve ülkemizde üretimi hedeflenen füzelerin kubbe ihtiyacını karşılayacak kristal büyütme altyapısına sahip safir kristalleri ile Türkiye’de ilk olarak askeri standartlara uygun nitelikte yerli olarak geliştirilen Germanyum tek-kristalleri sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Sağlık, uzay araştırmaları, savunma sanayi, enerji, iletişim ve çevre konulu birçok buluş ve icada ev sahipliği yapacak olan 3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde, iki gün boyunca 14 oturumda 60 konuşmacı bulunacak. İnovasyonun en önemli sorunu olan ticarileşememe, sanayideki dönüşüm, Ar-Ge tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesi gibi oldukça önemli konular gündeme taşınacak. Türkiye'nin yerli yeniliğini temsil eden etkinlikte; uzay çevresel şartlarına ve yüksek radyasyona dayanımlı olarak Türkiye’de ilki geliştirilen uydular için Güneş Hücreleri, termal kamera ve kızılötesi optik sistemler için optik pencere ve mercek olarak kullanılan, askeri görüntüleme sistemleri için üretim sistemi kalifikasyonu sağlanmış germanyum tek-kristalleri, yüksek balistik niteliğiyle zırhlı araçların optik penceresi olarak kullanılan, saat camı, ütü tabanı gibi sivil kullanım alanları da bulunan ve füzeler için milli-yerli safir kubbe üretiminde geliştirilen safir kristalleri sergilenecek.

Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.’nin bronz sponsor olarak yer aldığı etkinlikte, Ar-Ge çalışmalarına dayalı geliştirilen diğer ürünler arasında; füze erken uyarı sistemlerinde tehdit algılayıcı olarak kullanılan Güneş-körü UV dedektör, doğal gaz, LPG, karbon monoksit gibi patlayıcı, zehirleyici gazları algılayabilecek yüksek duyarlılıkta ve düşük maliyetli gaz sensör prototipleri, üretim sektöründe kullanılabilir nitelikte enerji verimli (Low-E) cam yüzeyler, su ve nem ile muhatap olabilecek elektronik cihazların kartlarını koruyucu su tutmayan (hidrofobik) yüzeyler de dikkat çekiyor.