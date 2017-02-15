banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaTEKNOLOJİ

"TÜRKİYE'DE 5G İÇİN 5 KAT FİBER GEREKLİ"

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:20
Bu haber 973 kez okundu

TELKODER Başkanı Arıak: Türkiye'deki 260 bin kilometre uzunluğundaki fiber altyapı yetersiz. Ülkemizdeki 21 milyon haneye fiberin ulaşması için 1 milyon kilometre daha, yani 5 kat daha fiber altyapı kurulması gerekiyor.

İSTANBUL (AA) - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türkiye'de 260 bin kilometre fiber altyapı bulunduğunu ve bunun yetersiz olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki 21 milyon haneye fiberin ulaşması için 1 milyon kilometre daha, yani 5 kat daha fiber altyapı kurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Arıak, 5G teknolojileri ve 4.5G'den 5G'ye geçişe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, GSM baz istasyonlarının fiber internet kablolarıyla birbirine bağlı olduğunu ve milyonlarca GSM hattının bu şekilde çalıştığını bildirdi. 

Türkiye'de önemli engeller sebebiyle henüz yüzde 100 güçlü bir 4,5G altyapısı sağlanamadığını savunan Arıak, 2020 için planlanan 5G'ye geçiş sürecinin iyi planlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Türkiye'de 260 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunduğunu ve bunun yetersiz olduğunu belirten Arıak, "Ülkemizdeki 21 milyon haneye fiberin ulaşması için 1 milyon kilometre daha, yani 5 kat daha fiber altyapı kurulması gerekiyor." ifadesini kullandı. 




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.