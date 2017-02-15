"TÜRKİYE'DE 5G İÇİN 5 KAT FİBER GEREKLİ"

İSTANBUL (AA) - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türkiye'de 260 bin kilometre fiber altyapı bulunduğunu ve bunun yetersiz olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki 21 milyon haneye fiberin ulaşması için 1 milyon kilometre daha, yani 5 kat daha fiber altyapı kurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Arıak, 5G teknolojileri ve 4.5G'den 5G'ye geçişe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, GSM baz istasyonlarının fiber internet kablolarıyla birbirine bağlı olduğunu ve milyonlarca GSM hattının bu şekilde çalıştığını bildirdi.

Türkiye'de önemli engeller sebebiyle henüz yüzde 100 güçlü bir 4,5G altyapısı sağlanamadığını savunan Arıak, 2020 için planlanan 5G'ye geçiş sürecinin iyi planlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de 260 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunduğunu ve bunun yetersiz olduğunu belirten Arıak, "Ülkemizdeki 21 milyon haneye fiberin ulaşması için 1 milyon kilometre daha, yani 5 kat daha fiber altyapı kurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı