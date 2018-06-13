Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93505
ALTIN
193.592
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2106
EURO
5.4478

TÜRKİYE TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNDE 49’UNCU OLDU

82 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, Türkiye teknolojik gelişmişlik açısından 49’uncu olurken, inovasyon, Ar-Ge ve patent gibi konularda listeye giremediği görüldü.

TÜRKİYE TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNDE 49’UNCU OLDU

82 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, Türkiye teknolojik gelişmişlik açısından 49’uncu olurken, inovasyon, Ar-Ge ve patent gibi konularda listeye giremediği görüldü.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:36
3151 Okunma
TÜRKİYE TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNDE 49’UNCU OLDU

Ajans Press, ülkelerin teknolojik gelişmişlik düzeylerine göre yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in The Economist dergisinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye teknolojik gelişmişlik sıralamasında 82 ülke arasından 49’uncu sırada yer aldı. Böylelikle, Türkiye’nin dijital altyapısının Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kaldığı görüldü.Dijital alt yapı bakımından son sıralarda yer alan Türkiye’nin; Ar-Ge, inovasyon ve patent gibi konularda ise sıralamaya bile giremediği saptandı.

DÜNYANIN YÜZDE 50’Sİ İNTERNETE ERİŞEBİLİYOR

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde teknoloji başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu.Bu yıl içerisinde teknoloji başlığı altında 105 bin 129 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 82 bin 234 oldu.Rapor, 2017 sonu itibarıyla dünya nüfusunun yarısının internete erişebildiği ortaya koydu. 2022 yılı öngörüleri ise bu oranın yüzde 75’e çıkabileceği yönünde oldu. Dünya üzerinde gelişmiş ülkeler internete daha fazla erişebilirken, Türkiye’nin internete erişim konusunda da 40-59 bandında yer aldığı görüldü. Elde edilen listenin ilk 3’ünde yer alan ülkeler ise Avustralya, Singapur ve İsveç gibi gelişmiş ülkeler olurken, ilk üç içerisinde yer alan bu ülkelerin aynı puana sahip oldukları belirlendi. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Çin, Rusya, Arjantin, Güney Afrika ve Brezilya da Türkiye’nin önünde yer aldı. Ar-Ge çalışması açısından en fazla bütçe ayıran ülke ise yüzde 4,3 ile İsrail olarak belirlendi. İsrail’i yüzde 4,2 ile Güney Kore, yüzde 3,3 ile de Japonya ve İsveç takip etti. Patentte ise ABD ilk sıraya yerleşirken, ABD’yi Japonya, Almanya, Güney Kore ve Fransa izledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEBIT Fuarı’nda IAS standına büyük ilgi
CEBIT Fuarı’nda IAS standına büyük ilgi
Oyun sektörüne Plantronics’ten renkli oyuncu; RIG 505 Lava
Oyun sektörüne Plantronics’ten renkli oyuncu; RIG 505 Lava
SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞA GEÇTİ
SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞA GEÇTİ

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim