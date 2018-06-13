TÜRKİYE TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNDE 49’UNCU OLDU

Ajans Press, ülkelerin teknolojik gelişmişlik düzeylerine göre yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in The Economist dergisinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye teknolojik gelişmişlik sıralamasında 82 ülke arasından 49’uncu sırada yer aldı. Böylelikle, Türkiye’nin dijital altyapısının Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kaldığı görüldü.Dijital alt yapı bakımından son sıralarda yer alan Türkiye’nin; Ar-Ge, inovasyon ve patent gibi konularda ise sıralamaya bile giremediği saptandı.

DÜNYANIN YÜZDE 50’Sİ İNTERNETE ERİŞEBİLİYOR

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde teknoloji başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu.Bu yıl içerisinde teknoloji başlığı altında 105 bin 129 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 82 bin 234 oldu.Rapor, 2017 sonu itibarıyla dünya nüfusunun yarısının internete erişebildiği ortaya koydu. 2022 yılı öngörüleri ise bu oranın yüzde 75’e çıkabileceği yönünde oldu. Dünya üzerinde gelişmiş ülkeler internete daha fazla erişebilirken, Türkiye’nin internete erişim konusunda da 40-59 bandında yer aldığı görüldü. Elde edilen listenin ilk 3’ünde yer alan ülkeler ise Avustralya, Singapur ve İsveç gibi gelişmiş ülkeler olurken, ilk üç içerisinde yer alan bu ülkelerin aynı puana sahip oldukları belirlendi. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Çin, Rusya, Arjantin, Güney Afrika ve Brezilya da Türkiye’nin önünde yer aldı. Ar-Ge çalışması açısından en fazla bütçe ayıran ülke ise yüzde 4,3 ile İsrail olarak belirlendi. İsrail’i yüzde 4,2 ile Güney Kore, yüzde 3,3 ile de Japonya ve İsveç takip etti. Patentte ise ABD ilk sıraya yerleşirken, ABD’yi Japonya, Almanya, Güney Kore ve Fransa izledi.