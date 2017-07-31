TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI, DÜNYA ROBOCUP ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURDU

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın desteklediği "T3/0008 Yıldız" takımı Dünya RoboCup Şampiyonası'nda 5 ayrı dalda birincilik ödülü aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, robotik ve yapay zeka alanında dünyanın önemli bilimsel yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve 21'incisi bu yıl Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen Dünya RoboCup Şampiyonası'na, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın teknoloji takımları damgasını vurdu.

Yarışmanın arama kurtarma liginde, 40'tan fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı yarışırken, "T3/0008 Yıldız" takımı geliştirdiği iki robotu ile aralarında Japonya, Almanya, ABD ve Tayland gibi ülkelerin MIT, Darmstadt Üniversitesi, North Bankong Üniversitesi gibi önemli üniversitelerinden 23 takımı geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı.

Yarışmaya katıldıkları robotları ile 4 ayrı kategoride daha ödüle layık görülen "T3/0008 Yıldız" takımı, yarışma tarihinde de bir ilki gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Sırma Yavuz, Doç. Dr. M. Fatih Amasyalı, Yrd. Doç. Dr. Erkan Uslu, Arş. Grv. Furkan Çakmak, Arş. Grv. Nihal Altuntaş ve lisans öğrencileri Salih Marangoz, Mustafa Burak Dilaver, Azad Yaşar, Numan Keskin ve Kutay Yılmaz’dan oluşan" T3/0008 Yıldız" takımı 2 ayrı robotu ile katıldığı yarışmalarda, tarihi bir başarı göstererek toplamda 5 ayrı dalda ödül aldı.

Yarışmanın gerçek robot ligi ayağında, "En İyi Keşif Robotu", "En İyi Otonom Robot", "En İyi Dış Alan Robotu" ve "En İyi Küçük Keşif Robotu" ödüllerini kazanan takım, ayrıca yarışmanın simülasyon arama kurtarma ligi ayağında "Sanal Robotlar Yarışması Birinciliği" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın desteklediği bir diğer Türk takımı olan ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora öğrencisi Okan Aşık'ın yer aldığı "T3/0004 RoboAKUT" ise "Kurtarma Simülasyon Ligi" kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı.

Verilen bilgiye göre, 1997 yılından bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve alanında dünyanın saygın bilimsel organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya RoboCup Şampiyonası, futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşuyor.

Yarışmanın gerçek robot ligi, geliştirilen robot ve yöntemlerin gerçek ortamlarda test edilmesine olanak sağlarken; yarışmanın diğer bir dalı olan simülasyon ligi daha karmaşık algoritmaların birden fazla robotla test edilebileceği bir platform sunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 2023 yılına kadar 1001 Teknoloji Takımı desteklemeyi ve pek çoğu bu takımlardan kurulacak ve vakfın kuluçka merkezlerinde desteklenecek olan 1001 Teknoloji Girişimi'ne öncülük etmeyi hedefliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, üniversite takımlarının yanı sıra "DeneYap Teknoloji Atölyeleri"nde geleceğin teknoloji yıldızları programıyla lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik 3 yıllık eğitimler düzenliyor.

Anadolu Haber Ajansı