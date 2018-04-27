Türkiye 5g teknolojisine hazırlanıyor

Bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda konuşan (ICSG 2018) Mobil Telekomünikasyon Derneği Genel Sekreteri Erhun Baş, “Türkiye’deki mobil operatörler 5G teknolojisine hazırlanıyor. 5G ile uyumlu cihaz sayısının 2019 yılıyla birlikte önemli ölçüde artması beklenmektedir.'' diye konuştu. Enerji sektörünün en büyük organizasyonların biri olarak kabul edilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZBİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşen 200’ün üzerinde standın yer aldığı 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) İstanbul Kongre Merkezi’nde 2 gün süren oturumlar ve özel sunumlarla sona erdi. Kongrede konuşan Mobil Telekomünikasyon Derneği Genel Sekreteri Erhun Baş, akıllı telefonların hayatımızın büyük bölümünde olduğunu ifade ederek, “Son yıllardaki şehirleşmedeki inanılmaz artış, telekomünikasyon alanında yeni gelişmelerin yaşanmasını ve birçok farklı ihtiyacı da doğuruyor. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında 5G şebekelerinin, ABD, Güney Kore, Kanada, Japonya ve Çin gibi ülkelerde kullanıcı hizmetine sunulmaya başlanması Türkiye’yi de harekete geçirdi. 5G teknolojisi gerekli çalışmaların yapılmasının ardından 2019’da yaygın olarak kullanılabilecek” dedi.

“TÜRKİYE ROL OYNAMAK İSTİYOR”

Operatörlerin 5G teknolojisini hali hazırda test ettiğini ifade eden Baş, “ Bu konuda yasal çerçevelerin çizilmesi gerekiyor ve ciddi çalışmalar var. Devlet mekanizmaları ve operatörler Türkiye’de sadece kullanıcı olmak değil, standartlarının belirlenmesinde ve yerli olarak geliştirilmesinde önemli bir rol oynamak istiyor. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında ticari 5G şebekelerinin, bu yılın ikinci yarısı ve 2019 yılı içerisinde ABD, Güney Kore, Kanada, Japonya ve Çin gibi ülkelerde kullanıcı hizmetine sunulmaya başlanması; 2020 yılında da bu trendin daha da yaygınlaşıp hız kazanması bekleniyor. Ülkemizde de, Türkiye’nin 5G teknolojilerinde öncü ülke olması vizyonuna uygun olarak, gerekli düzenlemelerin tamamlanıp, bu teknolojilerin en uygun zamanda son kullanıcı hizmetine sunulacağı söylenilebilir” diye konuştu.

“ALT YAPI UYGUN"

Mobil operatörler halen Türkiye’de gelişmiş bir 4.5G şebekesiyle hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Baş, bu teknoloji için gerekli altyapının uygun olduğunu belirterek, “Şebekenin elemanları yeni nesil 5G teknolojisinin de sunulmasına uygun olup, gerekli frekans tahsislerinin tamamlanması, yazılım güncellemeleri ve belirli ekipman yatırımlarının ardından 5G hizmeti yetkilendirilmiş işletmecilerimiz tarafından sorunsuz bir şekilde verilebilecek” dedi.

İNDİRME KAVRAMI ARTIK KULLANILMAYACAK

Akıllı cihazlarda hali hazırda kullanılan alt yapı ciddi oranda enerji tüketiyor. Fakat 5G teknolojisiyle birlikte bu konuda ilerleme yaşanarak enerji tüketimini düşürecek. 5 G teknolojisinin sağladığı hız nedeniyle kullanıcılar artık indirme kavramını kullanmayacak, tek tıkla anında video izleyebilecek. 5G ile uyumlu cihaz sayısının 2019 yılıyla birlikte önemli ölçüde artması beklendiğini belirten Genel Sekreter Baş, “5G teknolojisi son kullanıcıya; yüksek ve sürdürülebilir veri hızı, yüksek kapasite, esneklik, düşük gecikme hızı ve daha düşük enerji kullanımı başta olmak üzere, M2M, IoT, IoE gibi teknolojilerin özel ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde önemli yararlar sağlayacaktır. Türkiye’deki mobil operatörler, bu avantajları son kullanıcılarla buluşturmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürmektedirler.