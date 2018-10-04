TÜRK SAVUNMA SANAYİDEN YERLİLEŞTİRME ATAĞI

Askeri radar ve sınır güvenliği alanında Türk firmalarının en son teknolojiyle geliştirdiği yerli ve milli ürünler, I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde görücüye çıktı. ASELSAN, HAVELSAN, HTR, OES Denizcilik, Emtech, Turaç, Telmek, Dorçe, Asis Savunma Teknolojileri Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak projelerini ilk kez Zirve’de tanıttı

I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde savunma sanayide uluslararası arenada boy gösteren Türk firmaları, fiziki ve elektronik sınır güvenliği konusundaki en son teknoloji ürünlerini tanıttı. MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen Zirve, askeri radar ve sınır güvenliği alanında birçok projenin ilk kez tanıtıldığı bir platforma dönüştü. Zirve’de tanıtılan projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve bakanlıkların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra uluslararası piyasada alıcı bulması bekleniyor.

ASELSAN mini mikro İHA’ları tespit eden ilk yerli radarı geliştirdi

Düşük irtifalarda uçan, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve düşük radar kesit alanı bulunan mini mikro İHA’ların tespit edilmesi samanlıkta iğne aramaya benziyor. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen ACAR -İHA 4015 projesi, mini ve mikro İHA’ları tespit eden ilk yerli radar. Radar, bulunduğu konumdan 360 derece etrafındaki tüm mini ve mikro İHA’ları tespit etme kabiliyetine sahip. Birden çok hedefi ararken aynı anda takip de edebilen radar, otomatik hedef sınıflandırma ile mini mikro İHA’yı kuş, araç, insan gibi diğer hedeflerden de ayırabiliyor.

Keskin nişancıları tespit eden sistem geliştirildi

ASELSAN tarafından geliştirilen SEDA Keskin Nişancı Tespit Sistemi Zirve’de tanıtıldı. Gece ve gündüz fark etmeksizin her türlü hava koşulunda mobil ve sabit birliklere yönelik olarak gerçekleşebilecek süpersonik özellikteki silahlı saldırılara karşı atıcı yeri tespit edilebiliyor.

Tehditleri tespit eden sistem

Konumdan bağımsız ve altyapı ihtiyacı gerektirmeden güvenlik birimlerinin belirli süreli gelişen gözetleme ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen MÜGAS Mobil Güvenlik Sistemi de tanıtıldı. Uzaktan mobil güvenlik ve gözetleme sistemi olarak çalışan MÜGAS, potansiyel tehditlerin tespiti, teşhisi ve takip edilmesini sağlıyor. Proje, gelişmiş elektronik sistemleri ve bu sistemlerin birlikte çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımını da içeriyor.

Boru hatlarına karşı sabotajlar önlenecek

ASELSAN bir diğer projesi Midas sayesinde de boru hatlarına yönelik sabotajları ve hırsızlıkları engellemeyi hedefliyor. Sınır hatlarında kazılan tünelleri ve kazıları da tespit eden MİDAS projesi, kolay kurulum ve yüksek entegrasyon avantajı sunuyor.

Şehir MOBESE’si sahile iniyor

HAVELSAN firması tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı için geliştirilen Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) ilk kez Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde tanıtıldı. Gerçek zamana yakın su üstü resminin oluşturulmasını sağlayan sistem, karasularında kullanılan MOBESE sistemi gibi çalışıyor.

2020 yılında tamamlanacak proje ile ülkemizin egemenliği altındaki tüm karasuları ve bitişik bölgeler gözlemlenebilecek, kaçakçılık, yasa dışı göç ve balıkçılık gibi suçlarla daha etkin mücadele edilecek.

SGRS Projesi, ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Deniz Bilgi Sistemi ile üretilen bilginin, birçok devlet kurum ve kuruluşu ile karşılıklı paylaşıldığı geniş kapsamlı ve entegre proje olma özelliği taşıyor. Bu sayede devlet kurumları koordineli bir şekilde çalışabilecek. Sadece gözetleme değil, teşhis, tespit ve karar destek hizmeti de verecek olan proje, bu alandaki ilk milli ve yerli proje unvanına sahip.

İlk teslimatları 2019 yılında yapılacak olan SGRS Projesi, yurt dışına da ihraç edilecek. Körfez ülkelerinin ilgisinin yoğun olduğunu belirten HAVELSAN yetkilileri, Uzakdoğu ülkelerinde de potansiyelin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Boğazlar artık yerli ve milli yazılıma emanet

HAVELSAN tarafından geliştirilen bir diğer proje ise; Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (TBGTH). Ulaştırma Bakanlığı için Ocak 2018’de çalışmalara başlanan proje, 2019 yılında tamamlanacak. Türk boğazlarında şu anda yabancı firmaların sensörleri ve yazılımları kullanılıyor. Geliştirilen bu sistemle tüm ekipmanlar ve yazılım yeniden geliştirilerek yerlileştirilecek.

Mevcut sistemin 20 yıllık bir sistem olduğu ve artan Boğaz trafiği ve teknolojik gelişmeler düşünüldüğünde ihtiyacı karşılamadığı ve bakım idamesinin yapılamadığını belirten firma yetkilileri, projede Aselsan radar ve kameralarının kullanılacağını bildirdi.

Ergonomik kontrol odası konsolları

Zirve’de Telmek firması Kontrol Odası Konsollarını tanıttı. Kullanıcının talebine göre yüksekliği ayarlanabilen kontrol odası konsolları üreten Telmek firması, mobil uygulaması sayesinde de ayarların otomatik yapılmasına izin veriyor. Çalışanların oturarak veya ayakta en ergonomik biçimde çalışmasına olanak veren konsollar, yerli üretim tesislerinde istenilen ebatlarda üretilebiliyor.

Hayalet uçakların yazılımı yerlileşti

Mersinli firma Emtech Bilişim tarafından geliştirilen Predics radar kesit alanı yazılımı yerli ve milli ilk proje olma unvanını taşıyor. Hayalet uçakların olmazsa olmazı yazılım ile radarda hedeflerin görünebilirliğinin analizi yapılarak, görünmez olması sağlanıyor.

Deniz sınırlarının güvenliği için özel cihazlar

Her gemide bulunması gereken GPS cihazı ilk kez yerli olarak üretildi. Kayacı Grup bünyesindeki OES Denizcilik tarafından üretilen GPS Navigator, kendi özel navigasyon sistemine sahip. OES Denizcilik, bir gemiyi bir noktadan diğer noktaya insan gücü kullanmadan götüren Auto Pilot cihazını da tanıttı. Özellikle mayın tarama gemileri ve dar kanalda seyir yapan gemiler için tasarlanan cihaz, alanındaki ilk yerli ürün.

Sınırlardaki illegal göçlere caydırıcı çözümler

Sınır güvenliğinde kullanılan öldürücü olmayan mühimmatların da tanıtımı yapıldı. Öldürücü olmayan mühimmatlar sayesinde sınırlardaki terör harici illegal geçişlerde caydırıcılık sağlanabiliyor. Turaç firması tarafından geliştirilen öldürücü olmayan fişekler, güvenlik güçlerinin envanterindeki neredeyse tüm standart silahlara uyumlu olarak üretiliyor.

Yerli X-Ray cihazı geliştirildi

HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR) tarafından yerli X-Ray cihazı geliştirildi. Yabancı ürünlere bağımlılığı sonlandıracak Işınım X-Ray, detaylı ve net görüntü sunan operatör dostu bir tarayıcı özelliği taşıyor.

Mobil askeri hastane

Dorçe Prefabrik firması tarafından mobil askeri hastane projesi tanıtıldı. İstenilen yerde ve büyüklükte kurulabilen prefabrik askeri hastanelerde tam teşekküllü hastane hizmeti verilebiliyor. Özellikli ameliyatların yapılabileceği ortamlar sağlanabiliyor.

Ankara’dan Şırnak’ı izlemek mümkün

Asis Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen Askeri Hudut Keşif ve Gözetleme Sistemleri, uzak mesafeleri gözetleme imkanı sunuyor. Hedefleri yakalayan sistem, niteliksel analizler de yapabiliyor. Böylelikle sınırdan geçmeye çalışanların mülteci mi terörist mi olduğu analiz ediliyor, hedefin askeri koordinatları belirleniyor ve hızlı müdahale imkanı veriliyor.

Drone savarlar tarafından düşürülemeyen İHA yolda

Asis Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen, kar, fırtına, tipi gibi zorlu iklim ve hava koşullarında keşif ve gözetleme yapabilen İHA Zirve’de ilk kez tanıtıldı. Yüz tanımlama sistemleriyle entegre çalışabilen İHA’nın drone savarlar tarafından düşürülmemesi için Ar-Ge çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu ürün için bu alanda patent aldığında dünyadaki ilk firma olacak.

Mehmetçiğin hayatını kurtaran mayın dedektörleri

Zeytin dalı harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı mayın dedektörleri de Zirve’de Öztekin firması tarafından tanıtıldı. Eski dedektörlere kıyasla çok daha hafif ve yüksek hassasiyetli olan ve her türlü patlayıcıyı tespit etme özelliğine sahip olan dedektörler sınırda görev alan Mehmetçiğimizin en büyük yardımcısı konumunda. Firma yetkilileri tarafından, bu dedektörlerin yerlileştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına başlandığı açıklandı.