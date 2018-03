tplink'ten güvenli, geniş kapsama alanlı, hızlı wiFi

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ev ve ofisler için uygun yeni yönlendirici (router) modelini satışa sundu. Archer C1200 model adını taşıyan yönlendirici, yüksek WiFi hızı, geniş kapsama alanı, kolay kurulum ve yönetim gibi özelliklerin yanı sıra ağın ve bağlanan cihazların güvenliği konusunda da çözüm sunuyor.

Evlerde ağa bağlanan cihaz sayısı arttıkça modemin yanına bir de yönlendirici ekleme ihtiyacı oluşuyor. Ağ ürünleri konusunda hemen hemen her çözümü üreten TP-Link’in yönlendirici ürün ailesi de bir hayli geniş ve yeni modellerle aile devamlı büyüyor. Bu aileye yeni eklenen Archer C1200, yüksek hız ve geniş kapsama alanı isteyen kullanıcılara yönelik üst seviye bir çözüm. Çift bant desteği sunan ürün, 802.11ac WiFi teknolojisini kullanarak hızlı ve güvenilir bir ağ oluşturuyor. Cihaz 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında 300Mbps olmak üzere toplamda 1200Mbps kablosuz hıza sahip. Küçük ofisler ve evlerde kullanıcılar yönlendirici gibi ürünlerin, kurulum ve ayarlarının karmaşık olabileceği endişesini taşıyorlar. Kısa bir süre öncesine kadar yönlendiricilerin kurulması ve yönetilmesi için cihazın arayüzüne bir bilgisayardan bağlanmak gerekiyordu ve teknik konularda deneyimli olmayan kullanıcılar bu işlemi genellikle destek alarak yapıyorlardı. Ama özellikle son bir yıldır TP-Link’in hemen her ürününde akıllı telefonlardan kurulum ve cihaz yönetimini sağlayan uygulaması ile bu işlem çok basit hale geldi. Kullanıcı dostu bir uygulama olan Tether, Android ya da iOS tabanlı cihazlara ücretsiz olarak yükleniyor ve Archer C1200 ve benzer ürünler birkaç adımda kolayca kuruluyor. Sonrasında yine akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan -nerede olunursa olunsun- C1200’ün tüm kontrolleri yapılabiliyor. Örneğin evde değilken bile telefon üzerinden yönlendiriciye bağlı cihazlar görülebiliyor; bağlantıları kısıtlanabiliyor ya da bant genişliği gibi ayarlamalar yapılabiliyor.

Evin Her Yerinde, Her Cihaz İçin Ağa Bağlanma OlanağıArcher C1200, yüksek WiFi hızının yanı sıra gelişmiş üç dış anteni sayesinde geniş bir kapsama alanı da sunuyor. Büyük ev ve ofislerin her yerinde güvenli WiFi sağlanıyor. Ayrıca kablo ile ağa bağlanan cihazlar için yönlendirici üzerinde dört adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Akıllı TV, oyun konsolları, DVR ve benzeri cihazlar kablo ile ağa dahil olabiliyorlar ve hızlı, kararlı bir bağlantı sağlıyorlar. USB 2.0 girişi de yer alan Archer C1200’e yazıcı ya da harici diskler bağlanabiliyor. Harici disk bağlanan yönlendiriciye herhangi bir yerden FTP sunucu üzerinden bağlanarak, diskteki dosyalara, dokümanlara ulaşmak mümkün oluyor. TP-Link Archer C1200 yönlendirici, ağın ve cihazların güvenliği konusunda da birçok özelliğe sahip. Bunların başında en gelişmiş güvenlik için WPA/WPA2 şifreleme özelliği yer alıyor. Bunun dışında özellikle çocukların zararlı içeriklerden korunması ve ailelerin çocukların internete erişimini denetleyebilmesi için Ebeveyn Denetimi uygulaması cihazda mevcut. Bu uygulama Tether aracılığıyla ve akıllı telefonlardan kolayca yapılabiliyor. Ağa bağlanan her cihazın İnternete ne zaman ve nasıl erişebileceğini aileler yönetebiliyor. Bunların yanı sıra eve ya da ofise konuk olarak gelenler için Misafir Ağı oluşturma özelliği yer alan ürün ile mevcut ağ ve şifresi korunarak, misafirlere özel ayrı bir ağ oluşturuluyor. Bu da ağın güvenliği için önemli bir avantaj sağlıyor.