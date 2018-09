TP-Link’ten yeni ev mesh wifi sistemi

IDC verilerine göre dünya WiFi pazarının lideri olan TP-Link®, evlerde giderek daha fazla cihazın WiFi’a bağlanma gereksinimine çözüm sağlayan, Mesh teknolojili Deco ev WiFi sisteminin yeni modelini Türkiye’de satışa sundu. Deco M9 Plus modeli, Deco M5 ile aynı tasarımda ama daha gelişmiş özelliklere sahip.

Deco M9 Plus, geniş, çok katlı evlerde güçlü bir kablosuz bağlantı sağlıyor. 418 metrekareye kadar WiFi sinyallerini ulaştırabilen ürün ile güçlü ve güvenli bir WiFi bağlantısı oluşturuluyor. Birden fazla Deco ürünü kolayca kullanılabiliyor; bu şekilde WiFi sinyallerinin menzili daha da genişletilebiliyor. Cihaz sayısına bağlı olmaksızın hızlı ve güvenli üç bantlı kablosuz ağ deneyimi sunan Deco M9 Plus, ek bir cihaza gerek kalmadan akıllı ev cihazlarını da ağa bağlayıp kontrol edebiliyor.

Evlerde artık çok daha fazla cihaz WiFi’a bağlanıyor. Bu da daha güçlü ve hızlı bir ağ gereksinimini oluşturuyor. Deco M9 Plus, hem hızlı hem de kesintisiz WiFi için ideal bir çözüm. Üç bant desteği ve 802.11ac teknolojisi sayesinde 100’ü aşkın cihazın WiFi’a sorunsuzca bağlanmasını sağlıyor. Üç ayrı kablosuz bant, evin her köşesindeki cihazlar için sağlam ve çok yüksek hızda bağlantı sunuyor. Kablosuz bağlantıda iki adet 5Ghz (5G_1: 867Mb/s; 5G_2: 867mb/s) ve bir adet 2.4Ghz (400mb/s) bantları ile her yoğunluğun üstesinden gelen Deco, kablolu bağlantıda da 1000Mb/s hıza ulaşıyor.

Evin Akıllı Merkezi…

Deco M9 Plus, sadece bir WiFi sistemi değil, aynı zamanda akıllı evler için cihazları yönetecek tek bir merkez olarak da işlev görüyor. Akıllı ev cihazları için kısa mesafe kablosuz ağ standardı olan Zigbee, Bluetooth ve WiFi desteği olan Deco M9 Plus, Zigbee protokolünü destekleyen cihazları yönetebiliyor ve diğer cihazlarla etkileşimini sağlıyor. Böylece Deco ile evin her odasında akıllı evin keyfine varılabiliyor. Akıllı ev ürünlerinde farklı markalarla (TP-Link ürünleri dışında GE, Kwikset ve diğer lider markalar) uyumlu olan Deco, ampul, kilit, kamera, priz vb akıllı ev ürünlerinin birbiriyle etkileşim kurmasını sağlıyor. Ayrıca Amazon Alexa ve IFTTT desteği de sunan ürün, akıllı ev ürünleri için bir merkez görevi görüyor.

Kurulumu artık daha da kolay olan Deco M9 Plus’u kutusundan çıkarıp kablo ile modeme bağlamak ve Deco uygulamasını akıllı telefona kurmak yeterli oluyor. Bundan sonra uygulamadaki yönergeleri takip ederek birkaç dakika içinde Deco’yu WiFi ağını kusursuz hale getirecek şekilde çalıştırmak mümkün oluyor.



Deco M9 Plus, diğer modelde olduğu gibi güçlü güvenlik özelliklerine de sahip. TP-Link HomeCare paketi ile gelen ürün, dünyanın önde gelen antivirüs yazılımı üreticilerinden Trend Micro’nun lisanslı yazılımı ile ağı ve bağlı cihazları sürekli güvende tutuyor. Ayrıca güçlü ebeveyn denetimi özelliği sayesinde her aile üyesi için farklı bağlantı profilleri oluşturulabiliyor.

Gelişmiş Mesh teknolojisi sayesinde aynı ağ adı altında tüm evi kapsayan ortak bir ağ oluşturan Deco M9 Plus, Türkiye’de üçlü paket olarak satışa sunuluyor ve tavsiye edilen fiyatı KDV dahil 649,90 USD.