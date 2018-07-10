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TP-Link’ten 4G Destekli Yeni MiFi Cihazı

TP-Link’in ödüllü tasarıma sahip olan, ‘çakıl taşı’ görünümlü mobil WiFi cihazının 4G destekli modeli satışa sunuldu. M7200 model adlı ürün, SIM kart üzerinden mobil interneti 10 kişi/cihaza paylaştırabiliyor ve 2000mAh batarya ile 8 saat pil ömrüne sahip.

TP-Link’ten 4G Destekli Yeni MiFi Cihazı

TP-Link’in ödüllü tasarıma sahip olan, ‘çakıl taşı’ görünümlü mobil WiFi cihazının 4G destekli modeli satışa sunuldu. M7200 model adlı ürün, SIM kart üzerinden mobil interneti 10 kişi/cihaza paylaştırabiliyor ve 2000mAh batarya ile 8 saat pil ömrüne sahip.

10 Temmuz 2018 Salı 10:48
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TP-Link’ten 4G Destekli Yeni MiFi Cihazı

Kablosuz ağ konusunda her ihtiyaca yönelik geniş ürün ailesine sahip olan TP-Link®, seyahatlerde, sabit internetin olmadığı alan/mekanlarda (tekne, vb) güvenli kablosuz ağ oluşturmayı sağlayan mobil WiFi (MiFİ) çözümleri de sunuyor. İçlerine takılan veri hatlı SIM kart ile çalışan ve pil desteği sayesinde elektriğe bağlanmadan da interneti dağıtabilen bu ürünler, yurtdışı seyahatlerde, yazlık evlerde, kamp alanlarında ya da tekne, karavan gibi hareket halindeki yaşam alanlarında güvenli WiFi ağı oluşturmak için gerekli cihazlar.

MiFi cihazlarında da tüketicilere bol seçenek sunan TP-Link,  daha önce 3G destekli olan ve çakıl taşına benzeyen tasarımı ile ödül alan mobil WiFi cihazının 4G destekli modelini satışa sundu. M7200 model MiFi cihazı, küçük boyutu sayesinde çantada, cepte her yere rahatlıkla taşınabiliyor. En yeni nesil 4G (FDD/TDD-LTE) desteği bulunan ürün, bu sayede daha hızlı WiFi bağlantısı sunuyor. 

WiFi desteği olan tüm cihazların internete erişimini sağlayabilen ürüne, tablet bilgisayardan dizüstü bilgisayara, akıllı telefondan akıllı saate kadar her cihaz bağlanabiliyor. Aynı anda 10 kişi/cihaza kadar WiFi desteği sunan M7200, içinde yer alan 2000mAh kapasiteli güçlü pili sayesinde sekiz saate kadar bağlantı desteği sunuyor. Böylece elektrik prizi olmayan yerlerde (dış mekan etkinlikleri, iş gezileri, doğa gezileri vb) rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Ürünü çalışır hale getirmek de son derece kolay. İçine 4G destekli (geriye dönük olarak 3G desteği de bulunuyor) bir SIM kart takıp, cihazın güç düğmesine basmak yeterli oluyor. Hemen aktif olan cihaz WiFi dağıtmaya başlıyor. TP-Link mobil uygulama yazılımı olan tpMiFi sayesinde Android ya da iOS cihazlardan da ürüne erişip yönetmek mümkün. Böylece M7200’e hangi cihazların bağlı olduğundan veri tüketimine ve sınırlamasına kadar pek çok şey tpMiFi uygulaması ile izlenip kontrol edilebiliyor. 

Türkiye’de satışa sunulan 4G destekli yeni MiFi cihazı M7200’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 469 TL olarak açıklanıyor. 
 

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