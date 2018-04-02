TP-Link'ten kalabalık evlere güçlü WiFi

IDC verilerine göre dünya kablosuz ağ pazarının lideri olan TP-Link®, WiFi hızlarını üç kat artıran 802.11ac destekli yeni bir yönlendiriciyi (router) satışa sundu. Archer C60 model yönlendirici, çift kanallı, beş antenli, güçlü bir ürün ve özelliklerine oranla uygun bir fiyata sahip.

Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı evlerde, daha verimli bağlantı için bir yönlendiriciye ihtiyaç oluyor. Yeni nesil teknolojilere sahip bir yönlendirici ile hem her cihazın ağa erişmesi hem de performansın düşmemesi sağlanıyor. Archer C60, yüksek WiFi hızı, geniş kapsama alanı, şık tasarımı ve misafir ağı, ebeveyn kontrolü gibi özellikleri ile bu tarz ev ve küçük ofisler için uygun bir çözüm.

Yüksek trafiğe sahip olan online uygulamalar için tasarlanmış olan Archer C60, daha hızlı, daha güçlü ve daha yetenekli WiFi sunuyor. Çift kanal desteği sayesinde hem yüksek hız gerektiren uygulamaları hem de e-posta gibi daha basit işlemleri aynı anda, WiFi performansı etkilenmeden yapmaya olanak veriyor. 2.4GHz kanalında 450Mbps, 5GHz kanalında ise 867Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, 3x3 MIMO teknolojisi sayesinde eşzamanlı olarak online oyun, HD video gibi uygulamaları kesintisiz yaparak evde eğlence keyfini artırıyor.

Ürün üzerinde yenilikçi tasarıma sahip beş adet anten yer alıyor. Bu da daha geniş kapsama alanı ve daha düzgün bir WiFi anlamına geliyor. Üç adet 2.4GHz kanalını, iki adet de 5GHz kanalını destekleyen bu antenler, sinyal kalitesini azaltan parazit sorununu da engelleyecek şekilde ürün üzerine yerleştirilmiş durumda. Cihaza farklı bir şıklık da katan bu anten yerleşimi sayesinde evin her yerinde daha kaliteli WiFi bağlantısı elde ediliyor.

Çocukların internette güvenliği için…

Archer C60 yönlendirici, çocukların zararlı sitelere erişimin engellemeyi kolaylaştıran bir ürün. Ebeveyn Kontrolü özelliği ile anne-babalar son derece kolay bir şekilde kara ve beyaz liste oluşturabiliyor; web erişimi seviyesini sınırlamak için URL engelleme yapabiliyor.

Ayrıca Archer C60 ile eve gelen konukların ağ şifresini öğrenmeden ve de ağımızın güvenliğini riske atmadan WiFi’a erişmeleri sağlanabiliyor. Misafir Ağı özelliğini kullanarak hem konuklar WiFi’a bağlanabiliyor hem de ağ güvende oluyor. Üstelik bu özelliklerin hepsi pek çok kullanıcıya zor gelen web arayüze girmeden, akıllı telefonlardan kolayca yapılabiliyor. TP-Link’in iOS ve Android destekli Tether uygulaması ile ürün kurulumu dahil her tür denetimi, üstelik her yerden rahat bir şekilde yapmak mümkün.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Archer C60’ın bu özelliklerine oranla fiyatı da çok uygun. Cihaz KDV dahil 245 TL fiyata sahip.

