TP-Link Neffos telefonlar IFA Fuarı’nda Sergilenecek

Kablosuz ağ çözümleri pazarında tartışmasız dünya lideri olan TP-Link, bu yıl 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de yapılacak olan IFA Fuarı’na alt markası olan Neffos akıllı telefonlar ile katılıyor. En yeni Neffos modellerinin tanıtılacağı fuardaki Neffos standında 200 inç’lik görüntü verebilen bir projektör olarak da kullanılan P1 modeli de yer alıyor.

Neffos’un en yeni modelleri olan X9, C9 ve C9A, IFA’da tanıtılan telefonlar arasında yer alıyor. Eylül ayında Avrupa pazarında satışa sunulacak olan C9A modelinin fiyatı da fuarda açıklanacak. Bu üç model ,daha az bütçe ile yüksek kaliteli akıllı telefon deneyimi için tasarlanan ürünler.

Neffos’un amiral gemisi olan X9 modeli, zarafet, kusursuz yapı kalitesi ve kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Telefonun boyutunu değiştirmeden ekran alanını en üst düzeye çıkarmak için 5.99 inç genişliğinde, dar bir çerçeveye sahip geniş tam görünümlü dokunmatik ekranı bulunuyor. Arkada biri 13, diğeri 5M piksellik çift kamerası olan X9, ön kamerası ile de kaliteli portreler çekme olanağı sunuyor. 8M piksellik ön kamerası, grup resimleri çekmek için geniş bir görüş alanına sahip. Ayrıca Neffos’un lider görüntüleme yazılımı şirketi ArcSoft ile işbirliği sonucunda on seviyeli Gerçek Zamanlı Güzelleştirme modu çok daha çarpıcı selfie’ler çekmeyi sağlıyor. Neffos X9 model akıllı telefonda yüz tanıma özelliği de yer alıyor. Bu sayede cihaz, yüz taranarak açılabiliyor. Bu konuda yapay zeka şirketi SenseTime ile işbirliği yapan Neffos, yüz farklı yüz bilgisini tarayarak kilidi açabiliyor.

Neffos C9 ve C9A modelleri ise sırasıyla 5.99 ve 5.45 inç’lik ekranlara sahip. 18:9 HD+ özellikli bu ekranların yanı sıra her iki modelde gece, karanlıkta bile güzel fotoğraf çekebilmek için Softlight kamera yer alıyor. C9 ve C9A’da parmak izi sensörlerinin yanı sıra X9’a benzer şekilde yüz tanıma özelliği de yer alıyor. Selfie kamerası kullanılarak hızlı ve kolay kilit açma özelliği her iki modelde bulunuyor.



Dahili Lazer Projektörlü Neffos P1 Modeli…

IFA 2018 fuarında Neffos standında görülebilecek olan P1 modeli ise, duvara ya da herhangi düz bir yüzeye 200 inç genişliğinde görüntüleri yansıtabilen bir lazer projektöre sahip. Projektör telefona nasıl yerleştirilirse yerleştirilsin duvar ya da yüzeyle hizalanacak net bir görüntü sunabiliyor. Bu konuda Amerikan askeri dereceli mikro-elektro-mekanik sistem, MEMS lazer teknolojisi ve üç renkli bir ışın ışığı kullanıyor. Standart DLP projektörlerden çok daha yüksek olan 5000:1 kontrast oranına sahip ve daha parlak, daha canlı görüntüler sunuluyor. Daha geniş renk gamı sayesinde ise ayrıntıların daha iyi göründüğü, renkli görüntüler üretiliyor. Az güç tüketecek şekilde tasarlanan projektör, 4000 mAh kapasiteli pili ile dört saate kadar kullanılabiliyor.

IFA 2018’de Neffos standında görülebilecek olan P1 modelinin 2019 yılında satışa sunulması planlanıyor.