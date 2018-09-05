TP-Link Neffos telefonlar için yeni arayüz

Son yedi yıldır kablosuz ağ ürünleri pazarında dünya lideri olan TP-Link, Neffos akıllı telefonlar için NFUI 8.0’ı arayüzünü duyurdu. Neffos akıllı telefonlar için özel olarak ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi temel alınarak geliştirilen NFUI 8.0, performans ve işlevsellikten ödün vermeden üç temel alana odaklanıyor: Kullanım kolaylığı, hız ve sadelik.

Daha kolay kullanım için dünyanın en değerli yapay zeka şirketi Sense Time ile güçlü ortaklık sayesinde birlikte geliştirilen ‘Yüz Tanıma Özelliği’ ile yüz taranarak telefon açılabiliyor. Daha iyi güvenlik sağlamak ve Neffos telefonların rahatça açılması için 106 yüz noktasını tarayan algoritmalardan yararlanılıyor. Neffos’un yüz tanıma teknolojisi, farklı aydınlatma koşullarında çalışıyor ve cihazı bir saniye içinde açıyor.

NFUI 8.0’da TP-Link tarafından geliştirilen benzersiz WiFi işlevleri de bulunuyor. Otomatik olarak oluşturulan ve diğer cihazların tarayabileceği QR kodla WiFi bağlantısı paylaşma; tek dokunuşla erişim için parolada el ile şifre girme zorunluluğunu ortadan kaldırma gibi işlevler bunlar arasında yer alıyor.

NUI 8.0, kullanıcının ana ekrana geçmesine ya da bir parmak hareketiyle uygulamalar arasında sezgisel olarak geçiş yapmasına izin veren bir navigasyona da sahip. Ayrıca yeni Notes Graffiti uygulaması, kullanıcıların çizim yapmasına, yapılacaklar listesi oluşturmasına ve notları üçüncü taraf uygulamaları indirmeden göndermesine olanak tanıyor.

Daha iyi fotoğraflar için…

Önde gelen görüntüleme yazılım şirketi ArcSoft ile birlikte geliştirilen NFUI 8.0’ın kamera uygulaması çok daha iyi mobil fotoğraflar çekmeyi garanti ediyor. Güzelleştirme Modu sayesinde yüz özellikleri vurgulanıyor ve cilt pürüzsüz hale getiriliyor. Deklanşöre her basışta daha mükemmel selfie’ler elde ediliyor.

Neffos, en son yazılım güncellemesinde sunulan sistem seviyesi optimizasyonu sayesinde NFUI’yi daha hızlı ve daha duyarlı hale getirdi. NFUI 8.0, çok daha akışkan ve menüler arasında geçişler hızlı ve sorunsuz. Uygulamalar, ön planda çalışan uygulamalara öncelik veren yapı ve yazılım algoritmaları sayesinde kolayca başlatılabiliyor.

Oyun Modu ile daha keyifli oyun deneyimi…

NFUI 8.0, mobil oyuncuları sevindirecek bir özelliği de sahip. Artık Neffos telefonlarda Oyun Modu var. Bu çok beklenen özellik sayesinde telefonda oyun oynamak daha hızlı ve keyifli hale geliyor. Saniyede 60 kare gibi inanılmaz hızlarla Neffos telefonlarda oyun oynamak mümkün.

Bu temel özelliklerinin yanı sıra NFUI 8.0, daha temiz ve modern bir görünüme de sahip. Bol miktarda beyaz arka plana karşı göz alıcı renkler ile tasarlanmış. Ana ekran, bildirim çekmecesi ve daha az çizgi, hoş şeffaf efektler ve güzel, açıklayıcı simgeler içeren yeni görünümlü ayarlar menüsüne sahip.

Neffos’un yazılım mühendislerinden oluşan özel bir ekibi, uygun fiyatlı ve basit kullanıma sahip akıllı telefon geliştirmek için sürekli çalışıyor. İlk ürününü piyasaya sunduğundan bu yana Neffos, kullanıcının parasının karşılığını alması hedefine odaklanarak, yüksek performanslı ürünleri uygun fiyata sunmayı strateji edinmiş durumda.

NFUI 8.0, sonbaharda Türkiye’de satışa sunulacak yeni modellerde aktif olacak.

