TP-Link Neffos, büyümeye devam ediyor

TP-Link, 2018 yılında Neffos akıllı telefonlarda atılım yapıyor. İlk çeyreği önceki yıla göre büyüme ile kapatan şirket, ikinci çeyrekte de başarılı sonuçlar aldı. Küresel akıllı telefon pazarında düşüş yaşanmasına karşı Neffos, büyük pazarlarda satış adetlerini artırıyor. Dünya genelinde ilk yarıda satış adetlerinde yüzde 300 büyüme elde eden Neffos, Doğu Avrupa’da yüzde 352, Asya’da yüzde 306, Güney Amerika’da ise yüzde 105’lik artış kaydetti.

Neffos’un bu başarısının temelinde TP-Link’in 22 yıllık ‘mükemmeliyete olan bağlılık politikası’ yatıyor. Bu politika ile güvenilir ürünler geliştiren ve satış sonrası hizmetlere odaklanan TP-Link, aynı politikayı Neffos akıllı telefonlarda da izliyor. Telefon fiyatlarının katlanarak arttığı günümüzde Neffos, rakipsiz bir performans ve fiyat ile tüketiciye ulaşıyor.

Daha iyiyi sunabilmek için çalışmalarını sürdüren TP-Link Neffos, yeni C9 ve X9 ailesini Avrupa satışa sundu. İtalya’da Haziran ayında satışa sunulan C9, C9A ve X9 modelleri geniş ekran ve yapay zeka (AI) teknolojisi ile dikkat çeken modeller. Ekim ayında Türkiye’de de satışa sunulacak olan bu modeller, kavisli cam ve tam hücre teknolojisi ile donatılmış. Bu sayede çok daha iyi ekran görüntüleri oluşturuyorlar. Çift kameralı Neffos X9 modeli, gelişmiş özellikleriyle portre fotoğraflarını daha profesyonel hale getiriyor. Her iki model de yüz tanıma özellikli ve kilit yüz tanıma ile açılabiliyor.

TP-Link Neffos İş Geliştirme Müdürü İlkay Tümörter, Türkiye’de de 2018 yılında Neffos akıllı telefon satışlarında yüzde 100’ün üzerinde büyüme olduğunu belirterek, bu yılın son çeyreğinde yeni satış kanallarının da eklenmesiyle bu artışın devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Ekim ayında satışa sunulacak ve yukarıda söz edilen yeni modeller ile tüketicilere farklı kategoride Neffos akıllı telefon sunmaya başlayacaklarını söyleyen Tümörter, “Yeni modellerimiz de fiyat/performans açısından uygun ürünler olacak” diyor.

Son derece rekabetçi bir pazarda yer alan Neffos, her zaman ‘önce kullanıcılar’ ilkesini sürdürüyor ve araştırma-geliştirmeye odaklanmış durumda. Gelecekte de yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunmaya devam edecek olan Neffos, kanal ortaklarıyla da uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurarak büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.

