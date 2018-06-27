TP-Link modemler, akıllı telefondan yönetilebiliyor

Günümüzde hemen her evde ve tüm ofislerde internet bağlantısı ve en az bir ağ ürünü bulunuyor. Başka bir deyişle hemen her ofis ve evde bir modem yer alıyor. Eğer ağa bağlı cihaz sayısı fazla ise modemin yanı sıra yönlendirici ve/veya WiFi menzil genişletici cihazlar da evlere girmiş durumda. Genellikle sıradan bir kullanıcı için bu ağ ürünlerinin kurulumu ve yönetimi için kullanılan web arayüz programları ürkütücü olabiliyor. Arayüze erişim bile pek çok kullanıcı için zor gelebiliyor ve hata yapmaktan korkuluyor. Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, ‘kullanıcı dostu yaklaşım’la ağ ürünlerinin daha basit yönetilmesi için Tether uygulamasını geliştirdi. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan cihazların kolayca yönetilmesini sağlayan bu uygulama, bir süredir kullanımda ve sürekli geliştiriliyor.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle pek çok alışkanlığımız da değişti. Artık birçok işi akıllı telefon aracılığıyla yapmak istiyoruz. Akıllı telefon uygulamaları, çoğu kullanıcıya web tabanlı arayüz programlarından daha basit ve kolay geliyor. TP-Link de kullanıcıların bu yönelimine uygun olarak Android ve iOS destekli uygulamalar geliştirdi. Modem, yönlendirici (router) ve menzil genişletici (range extender) ürünleri için geliştirilen uygulama olan Tether, şu anda Türkiye’de satışta olan bu tür cihazların büyük çoğunluğunda kullanılabilir durumda.

TP-Link kullanıcıları, ücretsiz olan Tether uygulamasını akıllı telefon ya da tablet bilgisayarlarına yükledikten sonra cihaz kurulumundan gerekli pek çok ayara kadar birçok işlemi Tether üzerinden ve birkaç dokunuşla yapabiliyorlar. Türkçe destekli olan Tether’ın kullanımı son derece basit. Bu nedenle modem, yönlendirici ya da menzil genişleticilerin Tether ile kurulumu da artık basitleşmiş durumda. Web arayüzlerini karmaşık bulan ya da ürken kullanıcılar, artık Tether ile ağ cihazlarını çekinmeden yönetebiliyorlar. Üstelik mekan ve zaman bağımsız olarak bu işlemleri akıllı telefonun olduğu her yerden, her zaman yapabiliyorlar.

Örneğin, TP-Link ağ ürünlerinde yer alan Ebeveyn Kontrolü özelliğini akıllı telefondan aktif hale getirip, çocukların ağa erişiminin saatleri belirlenip site engellemeleri vb basitçe yapılabiliyor. Ya da evden uzaktayken ağa bağlı cihaz sayısını görmek, Misafir Ağı uygulaması vb her tür ayarı Tether ile akıllı telefon üzerinden yapmak mümkün oluyor.

TP-Link, ağ ürünlerini herkesin erişebileceği uygun fiyatla ve herkesin kullanabileceği basitlikte geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

