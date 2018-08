TP-Link HA100 Bluetooth müzik alıcısı ile her yerde müzik keyfi!

Akıllı telefonların hayatımıza girmesine paralel olarak artık sevdiğimiz müzikleri de telefonlarımızda tutuyor ya da müzik uygulamalarından dinliyoruz. Bluetooth teknolojisi sayesinde de bu müzikleri her yerde, evde, arabada, teknede müzik sistemleri üzerinden yayınlayabiliyoruz. Ama eğer evimizde ya da arabamızda eski tip bir müzik sistemi varsa bunu yapamıyoruz. Dünya WiFi çözümleri pazarında lider olan TP-Link®’in HA100 model Bluetooth müzik alıcısı sayesinde, eski tip müzik sistemlerini değiştirmeden her yerde bluetooth müzik keyfi mümkün oluyor.

TP-Link HA100 model Bluetooth müzik alıcısı, kolayca tüm Bluetooth ya da NFC özellikli cihazlara bağlanabiliyor. Küçücük boyutuna karşı güçlü ses çıkışı sayesinde kapalı alanda 20 metre mesafeye kadar sesi iletebilen ürün, çok şık ve estetik bir görünüme sahip. Bir yumurtadan biraz büyük gövdesi, siyah şık kaplaması ile modern evler için zarif bir aksesuar niteliğindeki ürün, tablet bilgisayar, akıllı telefon gibi Bluetooth ve NFC destekli her cihaza kablosuz olarak bağlanabiliyor. Bu sayede evde, ofiste, arabada ya da teknede, her yerde kablosuz ve stereo müzik keyfi yaşamayı sağlayan HA100, Bluetooth 4.1 uyumlu. Ürünün kullanımı da oldukça kolay. NFC özelikli cihazlarla sadece bir dokunuşla eşleşebilen TP-Link HA100, alternatif olarak Bluetooth etkinleştirilerek de eşleştirme yapabiliyor. Daha önce eşleştiği sekiz adet cihazı hatırlayabilen ürün, bu sayede her sefer eşleştirme yapma gerekmeden kullanılabiliyor. Geniş bir ürün uyumluluğu olan HA100, tüm A2DP stereo Bluetooth cihazlar ile uyumlu ve 3.5 mm ya da RCA jak destekleyen herhangi bir stereo ile çalışabiliyor.