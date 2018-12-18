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Telefonunuzla konuşmaya başlayın...

Google'un uzun süredir hizmet veren sanal asistanı nihayet Türkiye'de Türkçe dilde hizmet vermeye başladı. Telefonunuzu alın ve Google ile konuşmaya bugün başlayın!

Telefonunuzla konuşmaya başlayın...

Google'un uzun süredir hizmet veren sanal asistanı nihayet Türkiye'de Türkçe dilde hizmet vermeye başladı. Telefonunuzu alın ve Google ile konuşmaya bugün başlayın!

18 Aralık 2018 Salı 13:42
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Telefonunuzla konuşmaya başlayın...

Google Asistan servisini önce Türkiye'de birkaç gazeteciye deneten, ardından Ocak ayında tüm Türkiye'ye servisin açılacağını söyleyen Google fikir değiştirdi; Google Asistan servisi haftalar öncesinden, yani geçtiğimiz cumartesi günü hizmete girdi. Ancak iPhone kullanıcıları yine Ocak ayını beklemek zorunda kalacak.Siri'nin güçlü bir rakibi olarak da belirtilebilecek Google Asistan, telefonunuzla sesli konuşmaya başladığımız bir dönemi işaret ediyor. Google’ın yapay zeka sistemi veri tabanının Google direkt bağlı olması sayesinde çok geniş bir ağ içerisinden bilgileri çekebiliyor ve böylece size gerçek bir asistan olabiliyor.
Artık yenilenen bir arayüze sahip olan asistan akıllı ekranlar özelliği sayesinde de Haritalar, Takvim, Duo ve Fotoğraflar gibi Google hizmetlerinde de çalışabiliyor.

Son Güncelleme: 18.12.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
AndroidGoogleGoogle Asistan
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