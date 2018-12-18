Telefonunuzla konuşmaya başlayın...

Google Asistan servisini önce Türkiye'de birkaç gazeteciye deneten, ardından Ocak ayında tüm Türkiye'ye servisin açılacağını söyleyen Google fikir değiştirdi; Google Asistan servisi haftalar öncesinden, yani geçtiğimiz cumartesi günü hizmete girdi. Ancak iPhone kullanıcıları yine Ocak ayını beklemek zorunda kalacak.Siri'nin güçlü bir rakibi olarak da belirtilebilecek Google Asistan, telefonunuzla sesli konuşmaya başladığımız bir dönemi işaret ediyor. Google’ın yapay zeka sistemi veri tabanının Google direkt bağlı olması sayesinde çok geniş bir ağ içerisinden bilgileri çekebiliyor ve böylece size gerçek bir asistan olabiliyor.

Artık yenilenen bir arayüze sahip olan asistan akıllı ekranlar özelliği sayesinde de Haritalar, Takvim, Duo ve Fotoğraflar gibi Google hizmetlerinde de çalışabiliyor.