Teksan Jeneratör'de yeni atama

Teksan Jeneratör Mali İşler Direktörü olarak atanan Mustafa Ateşsaçan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1996-2015 yılları arasında Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Muhasebe ve Finans Müdürü olarak çalıştı. Mali Müşavirlik Belgesine de sahip olan Mustafa Ateşsaçan, daha sonra Koluman Holding Mercedes-Benz Türk’ün bünyesinde yabancı ortaklı Ağır Vasıta Filo Kiralama Şirketinde Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevini Ağustos 2018 dönemine kadar sürdürdü.