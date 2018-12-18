banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91861
ALTIN
214.757
DOLAR
5.2925
STERLİN
6.7023
EURO
6.0370

Teksan Jeneratör'de yeni atama

Teksan, yönetim kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.Son olarak şirketin Mali İşler Direktörlüğü görevine Mustafa Ateşsaçan atandı. Mali ve İdari İşler konusunda tecrübeli bir isim olan Mustafa Ateşsaçan, Eylül 2018 itibariyle Teksan Jeneratör’ deki yeni görevine başladı.

Teksan Jeneratör'de yeni atama

Teksan, yönetim kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.Son olarak şirketin Mali İşler Direktörlüğü görevine Mustafa Ateşsaçan atandı. Mali ve İdari İşler konusunda tecrübeli bir isim olan Mustafa Ateşsaçan, Eylül 2018 itibariyle Teksan Jeneratör’ deki yeni görevine başladı.

18 Aralık 2018 Salı 14:03
1320 Okunma
Teksan Jeneratör'de yeni atama

Teksan Jeneratör Mali İşler Direktörü olarak atanan Mustafa Ateşsaçan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1996-2015 yılları arasında Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Muhasebe ve Finans Müdürü olarak çalıştı. Mali Müşavirlik Belgesine de sahip olan Mustafa Ateşsaçan, daha sonra Koluman Holding Mercedes-Benz Türk’ün bünyesinde yabancı ortaklı Ağır Vasıta Filo Kiralama Şirketinde Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevini Ağustos 2018 dönemine kadar sürdürdü.

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
JeneratörTeksan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ericsson'dan 10 tüketici trendi
Ericsson'dan 10 tüketici trendi
Siemens'ten teknoloji ile gelen verimlilik
Siemens'ten teknoloji ile gelen verimlilik
Telefonunuzla konuşmaya başlayın...
Telefonunuzla konuşmaya başlayın...
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim