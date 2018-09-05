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Teknosa, GameX’te oyunseverlerle buluşuyor

Teknosa, Türkiye’de 13 yıldır düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’deki özel mağazasında katılımcıları hem yeni ürünlerle buluşturacak hem de farklı deneyimler yaşatacak.

Teknosa, GameX’te oyunseverlerle buluşuyor

Teknosa, Türkiye’de 13 yıldır düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’deki özel mağazasında katılımcıları hem yeni ürünlerle buluşturacak hem de farklı deneyimler yaşatacak.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:21
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Teknosa, GameX’te oyunseverlerle buluşuyor

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye’nin teknoloji ile bağlantı noktası Teknosa, Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2018’de, fuara özel oluşturulan 220 metrekarelik Teknosa mağazasında oyun severler ile buluşuyor. 6-9 Eylül’de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX’deki özel Teknosa mağazası, deneyim alanlarının yanı sıra gaming ürünlerinde fuara özel indirimlere ev sahipliği yapacak.

40 metrekarelik drone deneyim alanı

GameX Teknosa mağazasında, 40 metrekarelik drone deneyim alanı ve oyun dünyasına damga vuran en yeni teknolojiler ve aksesuar markaları yer alacak. Teknosa’nın özel markası Preo’da da oyuncular için geliştirilen kulaklıktan mouse’lara, klavyelerden konsol aksesuarlarına kadar daha birçok aksesuarda Teknosa GameX mağazasına özel kaçırılmayacak indirimler var.

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