TEKNOFEST İSTANBUL’A YÜZ BİNLER AKIN ETTİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 VAKFI ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci gününde de büyük bir coşku ve heyecanla devam etti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, ikinci gününde de teknoloji meraklılarının akınına uğradı.

Havacılığı sevdirmek ve özendirmek, kendi teknolojisini geliştiren, gözlerini uzaya dikmiş bir gençlik yetişmesi için yola çıkan TEKNOFEST İstanbul’da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi Yarışmalarında gençler olağanüstü sonuçlar elde etti. Yarışmaya katılan gençler ve öğrenciler sivil uçaklar ile çok özel bir uçuş deneyimi de yaşadı. Bunlara ek olarak Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak Yarışmaları gibi uçuşlu yarışmalar da gün boyu devam etti. Ziyaretçiler ayrıca Teknofest’e katılan 37 ton yok taşıyabilen A 500 nakliye uçağından, 2 saat 15 dakikaya kadar havada kalabilen CH-47 Chinook nakliye helikopterine kadar birçok üstün teknoloji ürünü onlarca hava aracını canlı görerek tanıma fırsatı buldu.

Planetaryum, dikey rüzgar tüneli, uzay sergisi, gibi etkinlikler ve dene/yap, uçurtma atölyesi gibi eğitici eğlencelere katılan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. 60 m2 büyüklüğü ile bayrak kategorisinde dünyanın 5. büyük uçurtması sayılan “Türk Bayrağı Uçurtması” Türk Uçurtma Takımı tarafından gökyüzüne havalandırılırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Çocuklar da uçurtma atölyesinde kendi uçurtmalarını yapabilmenin keyfini sürdü.

Havacılık Gösterileri İkinci Gün de Devam Etti

Dünyanın 8 süpersonik savaş uçağı ile gösteri yapan tek akrotimi Türk Yıldızlarının, Türk Hava Yollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı ile gerçekleştirdiği özel gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı. Türk Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk ise nefesleri kesti. Bunların yanı sıra 129 ATAK Helikopteri, Harp başlığı

bulunmayan mühimmat ile ilk atış testlerini yapan TB2 Silahlı İHA ve Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye’nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk’ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gösteriler festival boyunca devam edecek.

Girişim Zirvesinde “SeedStars” Girişim Yarışması Düzenlendi

Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını buluşturan Girişim Zirvesinin ikinci gününde “Seedstars” Girişim Yarışması düzenlendi. Zirve Eğitim Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri gibi girişim sunumlarıyla devam etti. Uzay ve Gökbilim Seminer Programlarının yanı sıra Paydaş sunumları, belgesel gösterimleri, tüm ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Uzaya Çıkan İlk Müslüman Astronot TEKNOFEST’te

Uzaya çıkan ilk Müslüman astronotlardan biri olan Muhammed Ahmed Faris katıldığı “Kozmonot ve Uzay Deneyimi” panelinde uzay serüveninde yaşadığı deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştı. Muhammed Ahmed Faris’in paylaşımları katılımcılardan büyük ilgi gördü. Çağımızın büyük düşünürlerinden Alev Alatlı ise “Adalet ve Teknoloji” konulu konferansta ziyaretçilerle biraraya geldi.