TATİLLERDE SOSYAL MEDYA KULLANMA REHBERİ

Artık Doğallık Moda

TT’lerden, reklamlardan, abartıdan ve en önemlisi özellikle Instagram’da oldukça popüler hale gelen ‘nispetizm’ akımından oldukça sıkıldığımız bu günlerde yeni moda ‘doğallık’. Günlük hayatta nasıl giyiniyor ve nasıl yaşıyorsan bunu olduğu gibi paylaşman ise çok samimi. Söz veriyoruz, bu takipçilerini tavlayacak.

Manzaranın Gücünü Asla Küçümseme

Manzaranın en doğal ve güçlü malzemen olduğunu unutma! Nerede görürsen bir gün batımı, bir gökkuşağı hemen harekete geç. Deniz manzarası buldun mu hiç kaçırma, bir de Türkiye’de kış sezonuysa deniz ve güneş çok rağbet görecektir unutma.

Wifi Bulduğunda Acıma

Ücretsiz Wifi noktası candır! Bunu yakaladığında boş geçme, en azından Stories paylaşımı yapmayı ihmal etme. Gün içerisinde çekmiş olduğun diğer kareleri de Wifi noktası bulduğunda sırayla paylaşabilirsin.

Kimselere Benzeme

Trevi Çeşmesi, Pisa Kulesi, Eyfel gibi bir ülkenin en meşhur noktalarından fotoğraf paylaşımı yapma. Google’da veya stok fotoğraf sitelerinde rahatlıkla bulunabilen fotoğrafları artık bir kenara bırak, kendi sembolünü yarat.

Stories Deyip Geçme

İstatistikler, kullanıcıların akıştan çok Stories takip ettiklerini söylüyor. Akış için marjinal fotoğraflar çekilmeye çalışmaktansa, doğal Story’ler atmak hem daha kolay hem daha etkili. Hatta minik hikayeler, kurgular yaratarak birbirini takip eden Story’ler paylaşman tam anlamıyla nokta atışı olacaktır. Hikayeler ve kurgular ise senin yaratıcılığına emanet tabii!



Kısa Videolar Vazgeçilmezin Olsun

2017’den anlaşıldığı üzere 2018’ de videoların yılı olacak.Videoların fotoğraftan daha revaçta olduğu ve etkileşimleri arttırdığı apaçık ortada. 10-15 saniyeyi aşmayan eğlenceli videolara takipçilerin bayılacak.

İnteraktif Ol

İçerikleri paylaşırken takipçilerinle sohbeti elden bırakma. ‘Bende durumlar böyle, ya sizde?’ gibi iletişim odaklı cümlelerin samimi hissettireceğini garanti ediyoruz. Soru içeren cümlelerin de bu ara oldukça popüler olduğunu düşünürsek bu fırsat kaçmaz. Bol bol anlatmaktan ve samimi hislerini paylaşmaktan korkma. Gelen yorumları yanıtlamak ve fırsat buldukça başkalarına beğeni ve yorum göndermek, tatilde iyi bir etkileşim yakalamana fayda sağlayacak.

Sadece Sana Özel Bir Hashtag’in Olsun

Fenomen hesaplarında sıklıkla rastlayabileceğimiz üzere özel hashtag’ler yaratmak çok moda. Chiara Ferragni’nin fenomen olma sürecinde sıklıkla kullandığı #TheBlondeSaladGoesTo hashtagi şimdilerde epey popüler. Sen de özgün, tarzını doğru yansıtan ve seni ifade eden bir hashtag kullanıp dikkatleri üstüne çekebilirsin.

Selfie Artık Demode

Selfie devrinin kapanmaya başladığını söyleyebiliriz. Artık geniş açılı çekilen fotoğraflar daha popüler. O ülkede ne kadar yabancı olursan ol, rica minnet fotoğraf çektirmekten çekinme.

Tatildeyim Diye Takibi Elden Bırakma

Sosyal medyada her şey karşılıklı tabii, bunu unutmamak lazım. Harika fotoğraf ve videolarına oturup beğeni, yorum beklemek yerine takipçilerinle karşılıklı etkileşimde olmaya devam et. ‘Tatildeyim ama aklımdasınız’ demenin gücünü kullanmayı ihmal etme.

Paylaşım Saatlerine Dikkat

Nerede olursan ol, paylaşımlarını takipçilerinin aktif olduğu saatlerde yapmayı unutma. Sonuçta orası bol bol aksiyon beklediğin mecra, dolayısıyla bu en önemli detayı göz ardı etme!