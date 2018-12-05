Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimli Teknolojiler

Enerji Tasarrufu Haftası’nda verimliliğin önemine dikkat çeken Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı, markanın çevre ile ilgili iddialı hedeflerini anlattı.

Global felsefesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) çerçevesinde daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Mitsubishi Electric, toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla ileri teknolojili çözümler geliştiriyor. Köklü inovasyon mirası ve bilgi birikiminin yanı sıra üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetleri ile dikkat çeken global marka, Türkiye’de de iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven, görsel veri, uydu ve ulaştırma bağlantılı altyapı sistemleri gibi pek çok farklı alanda yüksek katma değer sağlamak için faaliyet gösteriyor. Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik toplum bilincini artırmayı amaçlayan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, enerji verimliliği ve çevresel duyarlılığın önemine dikkat çekti.

İşletmelerde ve projelerde yüksek enerji tasarrufu

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de enerji verimli, çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Enerji Kontrol Paketi uygulamamızla işletmelerde enerji tüketilen tüm noktalardan canlı veri toplayarak sağlıklı ve kolay bir analize imkan tanıyoruz. Yüksek oranda enerji yönetimi için donanım, yazılım ve dokümantasyonu buluşturuyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında; yapay zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi Electric’in Manisa’da kurduğu ev tipi klima fabrikasında üretilerek Türkiye ve Avrupa pazarına sunulan yeni klima serisi EnviroME, çevreye dost özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor. A+++ enerji sınıfında yer alan EnviroME klimalar, A++ enerji sınıfındaki klimalardan yüzde 40’a varan oranda daha verimli. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit emisyonunu azaltıyoruz” dedi.

Suyun israfını önleyen ve yeniden kullanım oranını artıran teknolojiler

Mitsubishi Electric’in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct’u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını söyledi. Markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını söyleyen Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları ile CDP (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine girmeyi başarıyor” şeklinde konuştu.

CO 2 emisyonunun yüzde 30 azaltılması hedefleniyor

Tüm faaliyetlerini “küresel ve önde gelen çevre dostu” bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiren Mitsubishi Electric’in global çevre misyonu “Eco Changes” (Eko Değişim) çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalıştığını ifade eden Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda. Bu kapsamda; düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi konusundaki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan CO 2 emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan CO 2 emisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2018 Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor.”

Ürünlerden ve üretimden kaynaklanan karbon emisyonu düşürüldü