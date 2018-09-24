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STM Beyaz Şapkalı Hacker'ları buluşturuyor

STM’nin geleneksel hale gelen siber güvenlik etkinliği CTF Bayrağı Yakala’nın dördüncüsü yaklaşıyor. Bu yıl iki aşamalı olarak düzenlenecek etkinlikte yarışmacılar online ön elemenin ardından belirlenecek.

STM Beyaz Şapkalı Hacker'ları buluşturuyor

STM’nin geleneksel hale gelen siber güvenlik etkinliği CTF Bayrağı Yakala’nın dördüncüsü yaklaşıyor. Bu yıl iki aşamalı olarak düzenlenecek etkinlikte yarışmacılar online ön elemenin ardından belirlenecek.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:48
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STM Beyaz Şapkalı Hacker'ları buluşturuyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Türkiye’nin en önemli siber güvenlik etkinliklerinden birine daha imza atacak. Kamu, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilecek CTF Capture The Flag (Bayrağı Yakala) etkinliğinde yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele verecekler.

STM’nin düzenlediği CTF Yarışması bu yıl ilk kez, iki aşamalı olarak planlandı. 28-29 Eylül tarihlerindeki ilk aşama katılımcı sayısı sınırlaması olmadan internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Birinci aşama sonrasında en başarılı ilk 45 takım arasına girenler 31 Ekim’de Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilecek offline final yarışmasına katılmaya hak kazanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığının öncülüğünde siber güvenlik alanında yenilikçi faaliyetleri ile öne çıkan STM’nin farkındalık yaratmak ve insan kaynağı geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF Bayrağı Yakala Yarışması özellikle bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin her yıl ilgi odağı oluyor.

Yoğun ilginin beklendiği yarışmada birinci olan beyaz şapkalı hacker takıma 20.000 TL, ikinci olan takıma 15.000 TL ve üçüncü olan takıma ise 10.000 TL’lik para ödülü verilecek.

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