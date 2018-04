SÖZDE DEĞİL ÖZDE GÜVENLİĞİ TERCİH EDİN!

Piyasadaki mobil güvenlik çözümlerinin sunduğu koruma seviyelerinin arasında farklılıklar bulunabilir ancak en zayıf olanlar bile, kullanıcılara reklam göstermek için güvenlik uygulamalarının kimliğine bürünen şüpheli uygulamalardan çok daha iyidir.ESET Güvenlik Aratırmacısı Lukas Stefanko’nun öncülüğünde gerçekleştirilen analizlerde , Google Play'in resmi Android uygulama mağazasında böyle durumdaki 35 uygulama tespit edildi. Birkaç yıl boyunca gözden kaçan bu uygulamalar, Google Play istatistiklerine göre toplamda en az 6 milyon kez indirildiler. Bu 35 uygulamanın tümü ESET tarafından tespit edilerek Google Play’e bildirildi ve mağazadan kaldırıldı.

Kullanıcı korunduğunu düşünüyor ama…

Kurbanlarının canını reklamlarla sıkmalarından başka, bu uygulamaların güvenlik yazılımı olarak gizlenmesi pek çok ciddi yan etkilere sebep oldu. Temel güvenlik işlevlerini taklit ederken, aslında hepsi çok az sayıdaki kodlanmış kurallara dayanan oldukça ilkel güvenlik denetleyicileri olarak davranmakta ve genellikle meşru uygulamaları kötü amaçlı olarak algılamaktaydılar. Bu nedenle kişilerde yanlış güvenlik anlayışı oluşturup, kurbanların gerçek tehditlere karşı savunmasız hale gelmelerine neden oldular.

Gerçek güvenlik markaları suistimal ediliyor

ESET'in araştırmaları sonucunda, bu 35 uygulama arasından yalnızca birkaçının kendi özellikleriyle öne çıktığı görüldü. Bir uygulama kısmen ücretsiz iken, bir diğeri ücretli güncelleme talep ediyordu. Biri ise kolayca kaldırılabilir bir uygulama kilidine sahipken bir diğeriyse varsayılan şekilde bu gruba dahil uygulamaları tehlikeli olarak işaretlliyordu, son olarak bir başkası da ESET markasını suistimal ediyordu.



Güvenliği taklit eden işlevler

Radara girmemek için, bu tür gizli ve reklam odaklı uygulamalar, genellikle gerçek güvenlik çözümlerini taklit ediyorlar. Bununla birlikte ‘tespit mekanizmaları’ eksik ve çok ilkeldir. Bu da onların hatalı tespitler yapmalarına ve kolayca devre dışı bırakılabilmelerine neden olur.



Özde güvenlik mi, sözde güvenlik mi?

Android cihazda yüklü bir güvenlik çözümü olması kesinlikle iyi bir şeydir.Fakat, isminde güvenlik veya antivirüs geçen uygulamaların tümü bu özelliklere sahip değildir. Bir güvenlik çözümü yüklemeden önce iki kez düşünün: bu gerçekten güvenebileceğiniz bir araç mı?

Zararlı değil ama sinir bozucu

ESET Araştırmacısı Lukas Stefanko’nun analizinde incelenen 35 sözde güvenlik uygulaması, fidye yazılımı ya da benzer bir zararlı yazılım değil. Tek zararları sinir bozucu reklamlar göstermek, hatalı tespitler yapmak ve kullanıcıda yanlış bir güvenlik algısı olduşturmak. Fakat bu uygulamaları indiren milyonlarca kullanıcı, kolaylıkla benzer şekilde kamufle olmuş gerçek zararlı yazılımlar da indirebilirdi.

Havalı isimlere ve ikonlara sahip, saçma ve mantıksız vaatler içeren şüpheli uygulamalardansa, saygın bir güvenlik çözümü tercih edin. Bilinen bir alternatif olarak öne çıkan ESET Mobile Security, zararlı yazılımlara karşı sürekli güncellenen proaktif antivirüs koruması sunarken; uzaktan kilitleme, uzaktan alarm, GPS lokalisazyonu gibi ek özelliklerle telefon ve tabletler için en üst düzeyde dijital güvenlik sağlamaya odaklanıyor: https://www.eset.com/tr/home/mobile-security-android/

İşte 35 sözde antivirüs:

Virus Cleaner Antivirus 2017 - Clean Virus Booster

Super Antivirus & Virus Cleaner (Applock, Cleaner)

hAntivirus - Security

Antivirus Security Free

Antivirus 2018

Antivirus Clean

Security Antivirus 2018

Max Security - Antivirus&Booster &Cleaner

Antivirus Cleaner - Virus Scanner And Junk Remover

Antivirus Security Free

Antivirus Cleaner For Android & App Locker Pattern

Antivirus Security

Smadav antivirus for android 2018

Antivirus Free : Process Virus

TV Antivirus Free + Applock

Antivirus Virus Cleaner - Security Applock 2017

Super Security-Anti Virus, Phone Cleaner & Booster

Antivirus Free + Virus Cleaner + Security App

Antivirus Pro - Virus Cleaner - Boost Mobile free

Virus Clean Antivirus - Cpu Cooler & Ram Master

360 Secure Antivirus

Antivirus Cleaner Booster

Antivirus Android 2018

Antivirus & Virus Remover 2018

Antivirus Free 2018

Kara Security Manager Antivirus

Security Antivirus 2018

Antivirus & Virus Cleaner & Security

Master Antivirus Booster App Lock

Virus Cleaner - Antivirus,Booster,Security&AppLock

Smart Security Antivirus & Applocker & Cleaner

Antivirus 2017 & Virus Removal

Energy Antivirus Cleaner

Antivirus Master-Applock Pro

AntiVirus Mobile Security for Android – Free