Son dönemin yükselen trendi oyun bilgisayarları

Dünyada genişleyen oyun sektörünün sesleri Türkiye’deki teknoloji pazarında da kendini duyurmaya başladı. Hali hazırdaki bilgisayarında oyun oynarken zorlanan binlerce genç, performansı ve teknik özellikleri yüksek olan bilgisayarlara yöneldi. Diğer yandan birçok teknoloji şirketi de yeni nesil oyun bilgisayarları çıkartarak, satışa sunmaya başladı.

Ülkemizdeki genç nüfusun fazla olması ve gençlerin ilgi odağının da dijitale kayması oyun pazarını hareketlendirirken, yeni çıkan modeller de oyun müdavimlerini cezbetmeyi başarıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni neslin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak üretilen modeller arasında 3 boyutlu oyunları kaldırabilen kapasitesi güçlü bilgisayarlar tercihlerde ilk sırayı alıyor.Oyun deneyimini tam anlamıyla yaşatacak donanımlı modeller de diğer tercihler arasında.

2018 sonunda oyun pazarına olan rağbet daha da artacak

Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda ülkemizde 30 milyonluk bir oyuncu kitlesinin var olduğunu ve bu rakamın artan ilgiye bağlı olarak 2018 yılı sonunda neredeyse iki katına ulaşacağının sinyallerini veren Türkiye’nin en köklü e-ticaret sitelerinden İstanbul Bilişim Genel Müdürü Levent Menteşe: ‘’ Son zamanlarda oyun bilgisayarlarına karşı yoğun bir ilgi var. Önceki dönemlere göre özellikle Mart ayından sonra yüksek performanslı ve fonksiyonel oyun bilgisayarlarına yönelim oldukça arttı. Gelişen oyun teknolojisi ve Z kuşağının da etkisiyle 2018 yılın sonunda ülkemizdeki oyun pazarına olan rağbet daha da artacak.’’ şeklinde konuştu.

Oyun bilgisayarı alacakları uyardı

Oyunu rahatça açabilmek ve oynarken sorun yaşamamak için bilgisayar satın almadan önce birtakım teknik özelliklere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Menteşe: ‘’ Uygun fiyatlı olması dışında oyun bilgisayarı alırken hızlı işlemci, ekran ve ses kalitesi, geniş kapasiteli disk, uzun süre dayanan şarj, çabuk ısınmama gibi teknik detaylara kesinlikle dikkat edilmeli. Oyun bilgisayarı alırken alışveriş aceleye getirilmemeli. ’’ şeklinde konuştu.