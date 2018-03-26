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SOMFY ile eviniz ve iş yeriniz güvende…

Hırsızlık vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum, farklı caydırıcı önlemler de alınmasını zorunlu kılıyor. Akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy, evinizin ve iş yerinizin güvenliğini maksimuma çıkartacak çok özel bir çözüm sunuyor. Somfy iç mekan kameraları ile içiniz daima rahat oluyor.

SOMFY ile eviniz ve iş yeriniz güvende…

Hırsızlık vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum, farklı caydırıcı önlemler de alınmasını zorunlu kılıyor. Akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy, evinizin ve iş yerinizin güvenliğini maksimuma çıkartacak çok özel bir çözüm sunuyor. Somfy iç mekan kameraları ile içiniz daima rahat oluyor.

26 Mart 2018 Pazartesi 15:47
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SOMFY ile eviniz ve iş yeriniz güvende…

Gece görüşlü iç mekan kamerası… 
Güvenliğiniz, konforlu ve huzurlu bir hayat için en önemli öncelik... Somfy,  iç mekan kameraları ile güvenlikte size teknolojinin gücünü sunuyor. Visidom ICM100 motorlu ve gece görüşlü iç mekan kamerası açısını kolayca değiştirebilme özelliğine sahip. Kameranın kablolu ve kablosuz internet bağlantısı özelliği bulunuyor. HD görüntü kalitesi (1280x720), hareket tespit edildiğinde e-posta ve akıllı telefon uygulaması üzerinden bildirim gönderimi, Micro SD karta kayıt yapabilmesi, iç mekan kameralarında çift yönlü sesli iletişim de ürünü farklılaştırıyor.

Evinizi ya da ofisinizi her an izleme olanağı sunuyor…  
Yerleştirilen kameralar sayesinde evinizi ya da iş yerinizi nerede olursanız olun, cep telefonunuzdan ya da tabletinizden her an izlemeniz mümkün oluyor. Bu sayede evde kimse yokken her şeyin yolunda olduğundan emin olmanızı ya da bakıcısıyla evde bıraktığınız çocuğunuzun nasıl olduğunu istediğiniz an gözlemlemenizi sağlıyor. Bunun için Visidom uygulamasını ücretsiz olarak Android veya IOS akıllı telefonunuza indirmeniz ve PIN kodunuzu girmeniz yeterli oluyor. Kameralar, alarm durumunda ya da siz istediğinizde Micro SD karta görüntü kaydı da yapabiliyor.  

Kameranız, alarm sistemleriyle ya da TaHoma® akıllı ev sistemiyle eşleşebiliyor… 
Visidom kameranızı Somfy alarm sistemiyle eşleştirdiğinizde, alarm aktif hale gelir gelmez kameranız görüntü kaydını başlatıp e-posta ve uygulama üzerinden bildirim göndererek sizi uyarıyor. Aynı şekilde TaHoma® akıllı ev sistemiyle eşleştirdiğinizde de evinizde ya da ofisinizde bir hareket tespit edilince kameranız görüntü kaydını başlatıp e-posta ile bilgilendirme sağlıyor. Ayrıca alarm durumları için farklı senaryolar oluşturmanıza da imkan kılıyor.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.03.2018 15:54
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