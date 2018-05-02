Sodexo iPhone X hediye ediyor!

Yaşam kalitesi hizmetlerinde dünya lideri Sodexo, müşterilerine Ramazan dönemine özel avantajlar sunmaya devam ediyor. Sodexo Gift Pass hediye çekleri ile firmalar, erzak kolisinin dağıtımı, muhafazası ve taşıması gibi operasyonel zorluklarla uğraşmadan Sodexo Gift Pass hediye çekleri ile %39’a varan vergi avantajından faydalanabiliyorlar. Üstelik 30 Haziran 2018 tarihine kadar Gift Pass siparişlerinde kampanyadan yararlanmak isteyen firmalar Gift Pass hediye çeki veya iPhone X kazanma şansı elde ediyor!

Kampanyanın şartları ise şöyle:

Toplam Sipariş Tutarı

Kazanılacak Hediye Çeki tutarı

1.000 TL-1.999 TL

50 TL

2.000 TL-3.499 TL

110 TL

3.500 TL-4.999 TL

200 TL

5.000 TL-7.499 TL

300 TL

7.500 TL-14.999 TL

475 TL

15.000 TL ve üzeri

1.000 TL

Kampanyanın en büyük hediyesi ise iPhone X. Kampanya kapsamında 300.000 TL ve üzeri Sodexo Gift Pass Hediye Çeki siparişi veren firmalara iPhone X hediye ediliyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye ve katılım koşullarınahttps://www.sodexoavantaj.com adresinden ulaşabilirsiniz.



Sodexo Gift Pass Hediye Çekleri’nin sunduğu avantajlar

Firmalar teşvik ve yardımlarında yüzde 39’a varan vergi avantajı sağlıyor. Gift Pass Gıda ve Giyim hediye çekleri ile yapılacak aynı yardımlar sadece stopaj vergisine tabi olup, SSK ve damga vergisinden muaf oluyor.Gift Pass ile çalışanları ödüllendirerek onların motivasyonları ve bağlılıkları kuvvetlendirilir, böylece şirketlerin performansı artar. Tek bir fatura ile muhasebe kayıtları pratik bir şekilde oluşturulabilir. Erzak kolisi dağıtımı, muhafazası ve taşıması gibi operasyonel zorluklarla uğraşılmaz, satın alma iş yükü ve maliyetleri de ortadan kalkar.