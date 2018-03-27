Smart Energy, panel üretimini ilk yılında iki kat artırıyor

Smart Energy, bir yandan yeni güneş enerjisi santralleri (GES) yatırımlarına devam ederken, diğer yandan güneş paneli üreticisi olarak büyümesini sürdürüyor. Gebze’de 23.500 m2’lik alanda güneş paneli üretimi yapan Smart Energy, ilk yılında kapasitesini iki katına çıkarma kararı aldı.

Dünyanın 500 büyüğü arasında yer alan Çin devlet firması SUMEC’le stratejik ortaklık yaparak, tüm dünyada kabul görmüş kalite standartlarının ötesinde premium Phono Solar ve Smart Solar markalı yeni nesil güneş panelleri üreten Smart Energy, mevcut haliyle yıllık 400 MW olan kapasitesini arttırmak için yeni üretim hatlarının siparişini verdi. Birkaç ay içerisinde devreye girecek yeni hatlar sayesinde fabrikanın yıllık kapasitesi 800 MW’a ulaşmış olacak.

Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, bu konuda şu bilgileri verdi: “Dünyanın en kaliteli güneş paneli üreticilerinden biri olarak gigawatt kapasiteli üretim yapabilen bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Fabrikamızın açılışını yaparken hedefimizin en kısa sürede 1.200 MW’lık tam kapasite ile üretim yapmak olduğunu açıklamıştık. Tüm planlarımızı da bu doğrultuda yaptık. Şimdi emin adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz. Birkaç ay içerisinde devreye alacağımız yeni hatlar sayesinde fabrikamızın yıllık kapasitesini iki kat artırmış olacağız. Tam otomatik istasyonlarla donatılmış üretim hatlarının siparişini verdik. Bu hatlar

devreye girdiğinde hedeflerimizde bir adım daha yaklaşmış olacağız. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ne kadar aktif hale getirebilirsek, ülke ekonomisine ve doğaya o kadar katkımız olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

HEDEF DAHA ÇOK İHRACAT

Yurtiçi ve yurtdışından gelen taleplere yanıt verebilmek için kısa sürede kapasite artırım kararı aldıklarını belirten Demirdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sayede ülkemizdeki güneş enerjisi sektörüne değer katmaya devam edeceğiz. Üretime geçişimizin ilk ayında ilk teslimatımızı yaptık, daha ilk yılımızı doldurmadan da ihracata başladık. Türkiye’de ürettiğimiz yüksek kaliteye sahip panelleri Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerine de ihraç etmek istiyoruz. Bir diğer hedefimiz de güneş hücrelerini Türkiye’de üretmek. 2018 yılında hücre üretim hattının da müjdesini vermeyi istiyoruz. Tüm yapılanmamızı bu hedefler doğrultusunda oluşturduk, planlarımızı buna göre yaptık vebüyümemizi sürdüreceğiz.”

Ürünlerinin arkasında hem Smart Energy’nin hem de SUMEC’in yenilikçi ve premium ürün anlayışı olduğunu ifade eden Demirdağ, “Ar-Ge’mizi daha da güçlendirerek üstün kalitemizle sektörde adından söz ettiren bir firma olacağız. GES yatırımcısı olarak da güneş enerjisine yatırım yapmak isteyenlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.