Şirketlerin teknoloji ihtiyacını çalışan Y kuşağı belirliyor

2013 yılında ABD, Fransa ve Almanya’da yaklaşık 2000 profesyonel personel üzerinde araştırmalara başlayan Plantronics, farklı demografik yapıdaki kişilerin iş süreçlerine nasıl yaklaştığını ve teknolojik ekipmanların iş süreçlerine olan etkilerini incelediği araştırmada; ürün geliştirme, pazarlama, iletişim kurma becerileri ve müşteri bağlılığı gibi başlıklarda önemli değişimleri tespit etti. Özellikle Y kuşağının iş süreçlerine dahil olmaya başlamasıyla 2017 yılında teknolojik ekipmanların iş süreçlerindeki verimliliği yüksek bir oranda artırdığını tespit eden Plantronics, 2013 yılında araştırma grubuna dahil olan çalışanların yüzde 12’sini oluşturan Y kuşağının, 2017 yılında yaklaşık yüzde 50’ye ulaşmasının büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Araştırmaya katılan gruplarda iş süreçlerinin aksamasına ve verimliliği düşüren etkenlerde ise gürültü faktörü ön plana çıktı. Araştırmaya katılan tüm çalışma gruplarında ortam gürültüsünün bir iş yerinde maruz kalınabilecek en büyük üç negatif etkenden biri olduğu ortaya çıktı.

Uzun yıllardır, profesyonel çalışanlara yönelik kablosuz ve interaktif ürünler geliştiren Plantronics, yapılan araştırmalar sonrasında iş performansını negatif etkileyen gürültü faktörünü ortadan kaldırmak ve gürültüyü azaltmak için ürünlerinde ses çözümlerine verdiği önemi artıracak. Ürettiği kablosuz kulaklıklarda, farklı cihazlarla aynı anda eşleşme, yüksek kapsama alanı, sesli ve hareketli komut özelliklerini deneyimleme imkanı sunan Plantronics, çalışma hayatında gün geçtikçe hacmini artıran Y kuşağının iş hayatında ürün geliştirme, pazarlama, iletişim kurma becerileri ve müşteri bağlılığı gibi konularda çok daha verimli performans sağlamasına yardımcı oluyor.