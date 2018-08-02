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SİBER SUÇLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

ESET, Avrupa Birliği'nin en büyük IT güvenlik şirketi sıfatıyla Avrupa Polis Teşkilatı Europol’ün İnternet Güvenliği Danışma Grubu'na dahil oldu. Grupta ESET'i, sektörün tecrübeli ismi ESET Kıdemli Araştırma Uzmanı Righard Zwienenberg temsil edecek. İnternet Güvenliği Danışma Grubu, Europol'ün Avrupa Siber Suç Merkezi ile birlikte çalışıyor.

SİBER SUÇLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

ESET, Avrupa Birliği'nin en büyük IT güvenlik şirketi sıfatıyla Avrupa Polis Teşkilatı Europol’ün İnternet Güvenliği Danışma Grubu'na dahil oldu. Grupta ESET'i, sektörün tecrübeli ismi ESET Kıdemli Araştırma Uzmanı Righard Zwienenberg temsil edecek. İnternet Güvenliği Danışma Grubu, Europol'ün Avrupa Siber Suç Merkezi ile birlikte çalışıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:02
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SİBER SUÇLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Europol, Avrupa Birliği'ndeki kolluk kuvvetlerinin siber suç olaylarına daha güçlü müdahale edebilmesi amacıyla 2013 yılında Avrupa Siber Suç Merkezi'ni kurdu ve AB vatandaşlarına, işletmelerine ve devletlerine çevrimiçi suçlardan korunmaları için yardımcı olmaya odaklandı. Kuruluşundan beri siber suçla mücadeleye önemli bir katkı sağlayan bu merkez, onlarca yüksek profilli operasyona dahil oldu ve yüzlerce operasyona yerinde destek verdi.

Europol, bilgi güvenliği sektörünün önde gelen şirketlerini buluşturduğu İnternet Güvenliği Danışma Grubu'nda ise siber suçla mücadele ederken, IT güvenlik şirketlerinin deneyim ve araştırmalarından faydalanmayı hedefliyor.

ESET, AB’nin en büyük bilgi güvenliği şirketi

Europol'ün merkezinin de yer aldığı Hollanda’nın Lahey kentinde yaşayan ESET Kıdemli Araştırma Görevlisi Righard Zwienenberg, yaptığı açıklamada şunları söyledi: ”ESET'in amacı yüz milyonlarca kullanıcısını korumanın yanı sıra aynı zamanda siber suç konusunda da farkındalık sağlamaktır. Bu vesileyle, siber suçluları yakalamak için kolluk kuvvetleriyle güçlerimizi birleştirdik” bilgisini paylaştı. Zwienenberg ayrıca, ”ESET'in Danışma Grubu'na Avrupa Birliği'nin en büyük IT güvenlik şirketi sıfatıyla katılarak Europol ile iş birliği içerisinde siber suç konusunda danışmanlık yapması, hepimizi daha da gururlandırıyor” diye ekledi.

Siber suçla mücadeleye devam

Europol Avrupa Siber Suç Merkezi (EC3) Başkanı Steven Wilson ise “Avrupa Siber Suç Merkezi, kuruluşundan bu yana bilgi güvenliği şirketleri ile birlikte Avrupa vatandaşlarını siber suçlulardan korumaya çalışmıştır. ESET'i aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz ve onların tavsiyeleriyle sürekli gelişmekte olan zararlı çevrimiçi faaliyetlerle mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Aralık 2017'de ESET güvenlik araştırmacıları, Europol de dahil olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetleriyle birlikte Gamarue olarak da bilinen büyük bir botnet ağını durdurmak için işbirliği yapmıştı.

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