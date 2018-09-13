SADES, Türkiye’deki oyun severler için ürün gamını genişletiyor

SADES, bir süre önce Türkiye piyasasına etkili bir giriş yapmış ve ürünlerini oyunseverlerle buluşturmuştu. Fiyat performans ürünleriyle dikkat çeken SADES, ürettiği kulaklıkların yanı sıra öne çıkan 5 oyuncu ekipmanını parasının değerini bilen oyunseverlere sunuyor.

Scythe Gaming Mouse ile yüksek performans

SADES Scythe, hızlı hareket kabiliyeti ve hassas yapısıyla oyunda mükemmel bir performans yakalamak isteyenlere özel bir mouse. Scythe, 20 milyona varan tıklama kapasitesi, programlanabilir 7 adet tuşu, 11 RBG aydınlatma modu, DPI kaydırma ve makro ayarlama özellikleriyle en çok tercih edilen ergonomik mouse'lar arasında yer alıyor.

Meteor RGB Kumaş Mouse Pad’den mükemmel doku

Meteor RGB, ultra kaymaz kauçuk yapısı, yumuşak stili ve kumaş dokusuyla oyunculara mükemmel bir mouse deneyimi sağlıyor. Mouse’un kolayca hareket edebilmesini sağlayan pad, 6 farklı LED ışık seçeneği ve kolay kullanımıyla, ışıksız ortamda oyun deneyimine kolaylık, ergonomi ve keyif katıyor.

Skadi Gaming Mouse Pad ile eşsiz dayanıklılık

Skadi kumaş mouse pad’in kauçuk tabanı, yüksek tempolu bir oyun sırasında mouse pad'in sabit kalmasını sağlıyor. Ağır dokulu ve aşınmaya dayanıklı yüzey, mouse performansını ve dayanıklılığı artırırken, hassas pixel izleme ve hedeflemeyi de kolaylaştırıyor. Büyük (Large) boyutuyla öne çıkan Skadi mouse pad, düşük fiyat - yüksek performans özelliği nedeniyle benzer ürünler arasından kolaylıkla öne çıkıyor.

Neo Blademail klavye ile etkileyici performans

104 tuşlu bir oyun klavyesi olan Neo Blademail, sağlam metal plakası, suya karşı koruma fonksiyonu ve RGB arka aydınlatmasıyla mükemmel bir oyun klavyesi olarak dikkat çekiyor. Neo Blademail'de kullanılan renk enjeksiyon modelleme işlemi, tuş üzerinde yer alan karakterlerin solmasını önlüyor. Bu özel klavye, 5 RGB arka plan ışığı, statik arka aydınlatması, RGB hareketli aydınlatması ve sütun değiştirme aydınlatması özellikleriyle de tüm ilgiyi üzerine topluyor.

Thunder bilek dinlendirme aparatıyla ağrısız oyun keyfi

Thunder, uzun süre yorulmadan oyuna devamı mümkün kılan ergonomik bir bilek dinlendirme aparatı olarak dikkat çekiyor. Yumuşak ve pürüzsüz yüzeyi, 18 mm kalınlığında kaymaz SBR tabanı ve ideal boyutuyla, klavyeye tam olarak uyum sağlıyor ve oyuncuları sorunsuz bir oyun deneyimiyle buluşturuyor.

