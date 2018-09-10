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ROWENTA’dan performansın en sessiz hali

‘Rowenta Silence Force’un en sessiz 4A+AAA performanslı torbasız süpürgesi ile evinizde konforlu temizliğin keyfini çıkarın!

ROWENTA’dan performansın en sessiz hali

‘Rowenta Silence Force’un en sessiz 4A+AAA performanslı torbasız süpürgesi ile evinizde konforlu temizliğin keyfini çıkarın!

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:16
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ROWENTA’dan performansın en sessiz hali

Yeni iki konumlu POWER AIR başlığı ile tüm yüzeylerde 4A+AAA performans sağlayan Rowenta Silence Force, mükemmelleştirilmiş ergonomisiyle de tozun %99,98’ini ayrıştırabiliyor.*

Air Booster ve ileri siklon teknolojileri ile çalışan Rowenta Silence Force Cyclonic 4A+AAA torbasız süpürge, her türlü zeminde sınıfının en iyi toz toplama kabiliyetini sunuyor. Yeni inovatif yüksek performanslı iki konumlu emici toz başlığı sayesinde Rowenta Silence Force Cyclonic 4A+AAA, çok yönlü performans ve sert zeminlerin yanı sıra kısa, uzun hatta Türk halıları da dahil her türlü yüzeyden üstün sonuçlar veriyor. Geliştirilmiş ergonomiye sahip olan Rowenta Silence Force Cyclonic 4A+AAA kilit sistemi, kolay ve sezgisel toz haznesi boşaltma işleminin yanı sıra kazara açılmaları azaltan bir tasarım sunuyor.

Neredeyse günlük konuşmanın üzerine çıkmayan sadece 67dB(A) seviyesindeki olağanüstü sessizliği ile dikkat çeken Rowenta Silence Force Cyclonic 4A+AAA’ın etkileyici performansı sizi bekliyor. Ayrıca geliştirilmiş ergonomik tasarımıyla Ergo Comfort kolay taşıma sapı, kullanım kolaylığı sağlarken toz haznesinin daha az boşaltılmasını sağlayan 2,5 litrelik geniş kapasitesi ise yüksek otonomi seviyesi ve pratiklik sunuyor.

En sessiz 4A+AAA performanslı torbasız süpürge Rowenta Silence Force Cyclonic 4A+AAA ile temizliğin keyfini sürün!

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