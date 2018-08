ROBOTLAR İLE ÜRETİMDE VERİMLİLİK ARTIYOR

Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik kazandıran Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan ileri robot teknolojisi ile Türk sanayisine yüksek katma değer sunuyor. Mitsubishi Electric’in yeni sanayi evresine yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory içinde kritik rol oynayan robotlar, olağan bir iş gücü olarak insan ihtiyaçlarını karşılayan hemen her endüstriyel tesiste kullanılıyor. Başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığı Türkiye’de ileri robot teknolojileri alanında satış ve satış sonrası hizmetleri gerçekleştiren Mitsubishi Electric, otomotiv, ilaç, gıda, paketleme, elektronik ve eğitim gibi pek çok sektörde insan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yaratıyor. Minyatür bileşenlerin mikro montajı için paralel robot kollarından sızdırmaz muhafazalı 6 eksenli robotlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Mitsubishi Electric’in, robotları ile çözüm sunamayacağı herhangi bir uygulama bulunmuyor. Markanın geniş ürün gamında temiz odalardan kirli, yağlı ve tozlu ortamlara kadar her türlü ortamda görev alabilecek uygun bir robot yer alıyor.

İlaç sektörü için ideal robotlar

Modüler kontrol sunan yapıları ve ilaç endüstrisi sertifikasyonu, Mitsubishi Electric’in endüstriyel robotlarını ilaç sektörü için ideal hale getiriyor. Robotların dahili database bağlantısı ve tüm proseslere uygun kontrol sunan yapıları, kalite ve üretim verilerinin anlaşılır bir şekilde yedeklenmesini gerektiren tüm alanlarda modüler ve esnek uygulamalara olanak sağlıyor.

Gıdada üst düzey hijyen, otomotivde küçük detaylara hakimiyet

Gıda sektöründe artan hijyen gereklilikleri, ürün çeşitliliği ve üretim işlemlerinin izlenebilirliği gibi ihtiyaçlara yanıt verebilen Mitsubishi Electric robotlarının yenilikçi detayları, üst düzeyde hijyenik uygulamalar için kesin kaliteyi garanti ediyor.

Son derece hassas ve esnek olan Mitsubishi Electric robotlar; otomotiv sektöründe dokunma ile ölçüm, kalite güvencesi ve karmaşık bileşenlerin montajı gibi küçük detayların önemli olduğu her durumda kullanılabiliyor. Mitsubishi Electric robotlar 7 gün 24 saat, tam hızda görevlerini yerine getiriyor.

Paketlemede güvenilirlik, hız ve süreklilik

Yüksek performans ve esneklik sağlayan Mitsubishi Electric robotlar paketleme sektöründe yoğun olarak tercih ediliyor. PLC kontrolörler, operatör terminalleri ve ek eksenler gibi tüm Mitsubishi Electric otomasyon bileşenleri sisteme dahil edilebiliyor. Ayrıca sisteme kameralar bağlanabiliyor ve robotlar konveyör bantları ile senkronize edilebiliyor. Bu özellikler paketleme görevlerinin güvenilir, hızlı ve sürekli şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Uygulamalı öğrenimi kolaylaştırıyor

Kompakt ve hafif Mitsubishi Electric robotlar ile eğitim ortamlarında uygulamalı öğrenim gerçekleştirilebiliyor. Kolay programlama ve simülasyon seçenekleri robotik alanına girişi kolaylaştırıyor ve esneklikte sınır tanımıyor. Mitsubishi Electric robotlar, standart gerçek zamanlı arayüzler ve kolay programlama sayesinde karmaşık üniversite araştırma projeleri dahil olmak üzere robotların manipülatör olarak kullanılmasına ilişkin her türlü seçeneğe imkan tanıyor.