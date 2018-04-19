ROBOT VE İNSANIN İŞBİRLİĞİ FABRİKALARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Sanayinin Avrasya bölgesindeki buluşma noktası olan WIN Eurasia fuarları kapsamında, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği “21. yüzyılın dijital fabrikaları” oturumunda, Mitsubishi Electric Corporation Fabrika Otomasyon Sistemleri Yurtdışı Stratejik Planlama Departmanı Kıdemli Müdürü Hajime Sugiyama konuşmacı olarak yer aldı. Fabrikalardaki dijital dönüşüm sürecine dikkat çeken ve Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptini dünya çapındaki örneklerle anlatan Hajime Sugiyama, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den teşekkür plaketi aldı.

Bundan 10 yıl önce bir marka ve model için yalnızca bir çeşit otomobil üretmenin yeterli olduğunu, günümüzde ise kişiselleşen tüketici talepleri doğrultusunda aynı marka ve modelde binlerce çeşit otomobil üretilmesi gerektiğini ifade eden Hajime Sugiyama, “Tüketiciler bugün bir otomobil satın alırken rengi, iç dizaynı, aksesuarları gibi birtakım özelliklerine kendileri karar vererek alacakları otomobili kişiselleştirmek istiyor. Bu değişken talepler klasik üretim anlayışı için oldukça zor bir tablo. Dolayısıyla Sanayi 4.0 sürecindeki fabrikalar için esnek bir yapıya sahip olarak farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek en önemli konuların başında geliyor. Bu da ancak dijital fabrika altyapısı ile mümkün olabiliyor” dedi.

Dünya genelinde robot mühendisi eksiği var

Dijital fabrikaların en önemli unsurlarından biri olan robotlara da değinen Sugiyama, üretim hattındaki her türlü görevin tek başına robotlar tarafından yapılabileceğini düşünmenin doğru olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Basit işlerde robot kullanabilirken, komplike işlerde insan desteği de almak daha etkili bir yöntem. Çünkü insanlar daha esnek ve çok sayıda farklı işler yapabiliyorlar. Robotlar da tam ikisinin arasında kalıyor. Robotlarla ilgili en çok endişe duyulan konu, robotların fabrikalardaki insanların işlerine son vereceği tartışması olarak karşımıza çıkıyor. Oysa böyle bir durum çok da mümkün değil. Her şeyden önce robotların programlanması için bile insana ihtiyaç duyuluyor ve şu anda dünya genelinde robot mühendisi eksiği var. Özetle, tamamen robot kullanılan bir fabrika yerine robotların insanlarla birlikte çalıştığı, dengeli bir karışımın olduğu dijital fabrikaların çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.”

Üretim hattındaki kısa süreli duruşlar yüzde 70 azaldı, verimlilik yüzde 50 arttı

Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@ctory üzerinde 2003 yılında çalışmaya başladığını ifade eden Sugiyama, markanın kendi fabrikasındaki örnek uygulama ile ilgili şu bilgileri aktardı; “Fabrikamızda eskiden problemleri çözme yolumuz, verilere bakmak ve bir sorun olduğunu fark ettiğimizde bu verileri bir excel tablosuna aktararak analiz etmek şeklindeydi. Çoğunlukla bir hafta veri biriktirdikten sonra problemi çözemiyor ve bu kez daha fazla veri toplamaya başlıyorduk. Bazen doğru verilere ulaşamıyor ve tahmin yürüterek ilerlemeye çalışıyorduk. Bu nedenle problemleri hızlı ve doğru bir şekilde çözmek ve fabrikamızı geliştirmek için verileri kendi kendine toplayan tamamen otomatik bir hat olan e-F@ctory konseptini geliştirdik. Artık her şeyi gerçek zamanlı olarak görebiliyoruz. Böylece hangi ürünün hattının durduğu, makinenin kaç kez duraksadığı gibi tüm sorunları anında görebiliyor, tek bir hamlede sorunun ne olduğunu anlayabiliyor ve çözüm üretebiliyoruz. Bu sayede üretim hattındaki kısa süreli duruşları yaklaşık yüzde 70 oranında azalttık ve verimliliği yaklaşık yüzde 50 artırdık. Tam otomatik bir süreç olduğu için barkodu okuttuğunuzda robotun ayarları otomatik olarak yapılandırılıyor. Her türlü veri ağ tarafından toplanıyor ve kablosuz olarak sunucuya aktarılıyor. İşte Sanayi 4.0’ın en büyük avantajlarından biri bu.”

Fabrikalardaki insan robotun işlevselliğini artırıyor

Robotları daha işlevsel hale getirmek için insanların üretim hattında olmasını önemsiyoruz diyen Sugiyama; “Örneğin bir otomotiv fabrikasında sadece robot kullanıldığında pek çok sorun yaşanabiliyor. Üretim hattına gereken parçaları yüklemek için çok fazla sayıda ekipman gerekebiliyor. Hattın bir bölümünde oluşan kısa süreli duraksamalar tüm üretim hattını durdurabiliyor. Bu yüzden robotlar ve insanların birlikte çalışmasının daha verimli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Doğru çözümler bulunmalı

Sanayi 4.0’a uyumlu üretim altyapılarının çok karmaşık olduğu şeklinde yanlış bir kanı bulunduğunu söyleyen Sugiyama, “Önemli olan fabrikaların kendi dinamiklerine en uygun, en doğru çözümü bulabilmeleri. Biz Mitsubishi Electric olarak fabrikalar için kullanımı kolay yeni nesil teknolojiler geliştiriyoruz“ diyerek sözlerini tamamladı.