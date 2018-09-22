PTT’DEN DEV ATILIM: DRONE’LA KARGO TESLİMATI

Yaklaşık iki asırlık tecrübesini dijital çağın gerekleri doğrultusunda geliştirilen stratejilerle harmanlayarak Türkiye’nin en inovatif kurumları arasında kendine sağlam bir yer edinen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Türkiye’de alanında bir ilki gerçekleştirdi.

Sunduğu geleneksel posta hizmetlerini günümüz müşterisinin talep ve beklentilerini dikkate alarak güncelleyen ve bugün kargo-lojistik, bankacılık, sigortacılık ve e-ticaret gibi birçok sahada başarıyla faaliyet gösteren Şirket, 20-23 Eylül 2018 günleri arasında İstanbul’da gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’in en renkli aktivitelerinden birine imza atarak kendi Ar-Ge çalışmaları ile yaptığı PTT Kargo Drone’u uçurdu.

Yeni nesil drone taşımacılığını teslimat sürecine entegre ederek hâlihazırda son derece yaygın olan erişim ağını daha da etkin kılmayı hedefleyen PTT A.Ş.’nin PTT Kargo Drone isimli çok rotorlu insansız uçan sistemi, -20 ila 50 santigrat derece arasında çalışabiliyor, yağmurlu havalarda uçabiliyor. PTT Kargo Drone’un taşıma sandığından çıkarılıp yüküyle birlikte havalanması arasında geçen sürenin 5 dakikadan az olması, aracın hızlı şekilde kullanılmasına imkan tanıyor. Gerçek zamanlı veri transferi yaparak teslimat sürecinin bütün aşamalarının takip edilmesini mümkün kılan araç, 2 kilograma kadar faydalı yükle 20 dakika havada kalabiliyor, tam otonom iniş ve kalkış yapabiliyor ve otonom olarak verilen uçuş görevlerini eksiksiz yerine getirebiliyor. PTT Kargo Drone, paket tutma ve bırakma, yer kontrol istasyonuyla iletişimin kesilmesi durumunda geri dönme, acil iniş yapma ve askıda kalma gibi özelliklerine de sahip bulunuyor.