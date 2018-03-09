Profesyonellere özel Voyager 6200 UC kulaklık

Günlük hayatta veya iş ortamında dikkat dağınıklığının en önemli faktörü olan ‘gürültü’ Plantronics’in aktif gürültü önleme (ANC) sistemi sayesinde problem olmaktan çıkıyor. İş hayatında özellikle dış seslerden izole olmanızı sağlayacak Plantronics Voyager 6200, mükemmelliği arayan profesyoneller için tasarlandı.

Piyasada bulunan diğer boyundan geçmeli kulaklık tasarımlarından tasarımı ve teknolojik özelliklerle ayrılan Voyager 6200 UC, kulak içi sürücülere sahip. Aktif ve pasif gürültü önleme özelliği sayesinde ofiste veya ofis dışında çevresel gürültüleri ve gürültülerin ortaya çıkardığı dikkat dağıtıcı unsurları engelleyen kulaklık, yaptığınız işe odaklanmanızı imkan tanıyor.

Tüm yönlü dört mikrofonu ile Plantronics’in ‘net konuşma teknolojisi’ deneyimini yaşayacağınız Voyager 6200 UC, profesyoneller için karşılıklı olarak net bir ses akışı sunarken, geniş ses bandıyla temiz ve kaliteli müzik dinleme imkanı sağlıyor.

Üzerindeki mikrofonları sayesinde gelen çağrıları da yanıtlayabildiğiniz Voyager 6200 UC, gelen çağrılarda titriyor. Microsoft Skype for Business sertifikası; Cisco Jabber, Microsoft Teams ve birçok yazılım ile uyumlu çalışan kulaklık, 8 farklı cihazla eşleşme ve kolay ses yönetimi için aynı anda iki cihaza bağlanma özelliklerine sahip. 30 metre kapsama alanına sahip Voyager 6200 UC’nin, 9 saate kadar konuşma, 16 saate kadar dinlenme süresi bulunuyor.