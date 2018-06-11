Plantronics’ten gürültü engelleyen kulaklık

İster müzik dinleyin, ister video veya film izleyin kulaklıktan duyduğunuz ses kalitesi ne kadar kötüyse müzik veya filmden alacağınız keyif de o kadar azalıyor. Bazen sadece odaklanmak için kullanılan kulaklıklar gelişen teknolojiyle birlikte form değiştiriyor. Kablosuz kulaklık pazarının önde gelen oyuncularından Plantronics, tüm bu problemlere BackBeat PRO2 ve BackBeat PRO2 SE kulaklıklarıyla çözüm oluyor.

24 saat kesintisiz kullanım

Plantronics’in amiral kulaklıkları BackBeat PRO2 ve PRO2 SE üst düzey ses kalitesi, gürültü engelleme teknolojisi ve tasarımıyla göz dolduruyor. Uçak seyahatleri başta olmak üzere sık sık seyahate çıkanlar için aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip BackBeat PRO2 ve PRO2 SE, Bluetooth 4.0 teknolojisi ile donatıldı. 24 saat kesintisiz müzik dinleyebileceğiniz kulaklıklar pili tükendiğinde hızlıca şarj olabiliyor. Şarj edebilecek bir ortamda olmasanız dahi Plantronics sizi yarı yolda bırakmıyor. Kulaklığın yanında gelen 3,5 jak girişli kablosuyla kullanmaya devam edeceğiniz kulaklıklar Plantronics’in işlevselliğini de gözler önüne seriyor.

100 metrelik kapsama alanına sahip kulaklık aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Telefonunuza gelen çağrıları yanıtlayabildiğiniz kulaklık otomatik olarak dinlediğiniz müziği veya izlediğiniz filmi durdurma özelliğine sahip. Gürültü engelleyen mikrofonu sayesinde BackBeat PRO2 ve PRO2 SE, çağrılarda da karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor. Piyasadaki kulaklıklardan daha hafif BackBeat PRO2 ve BackBeat PRO2 SE 289 gram ağırlıklarıyla piyasada bu özelliklere sahip birçok üründen çok daha hafif. Uzun süreli kullanımlarda da yüksek performans sunan BackBeat PRO2’nin fermuarlı taşıma çantası da kulaklığın çizilmesini önlemek için yumuşak bir astara sahip. BackBeat PRO2, kalan pil seviyesini, ses seviyesini, bağlantı durumunu 12 farklı dil seçeneği ile kulağınıza fısıldıyor.

Plantronics’in geliştirdiği BackBeat PRO2’nin bir farklı modeli de special edition olarak karşınıza çıkıyor. Renk olarak açık tonlarda tasarlanan BackBeat PRO2 SE, özel sert taşıma kutusuyla kulaklığı olası darbelerden korumaya yönelik geliştirildi. NFC özelliği ile BackBeat PRO2’den farklılaşan BackBeat PRO2 SE, ilk bağlantı için NFC destekli telefonlara bir kez temas ettirmeniz yeterli.