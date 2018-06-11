Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96661
ALTIN
188.921
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0481
EURO
5.3211

Plantronics’ten gürültü engelleyen kulaklık

Plantronics’in kablosuz kulaklık segmentindeki amiral gemisi BackBeat PRO2 ve PRO2 SE sizi gürültüden izole ediyor. Yüksek kalitede ses sürücüleri, aktif gürültü engelleme özelliği ve tasarımıyla dinlediğiniz müziğe veya izlediğiniz filme odaklanmanızı sağlayacak kulaklık, telefona gelen çağrıları da yanıtlamanıza imkan sunuyor.

Plantronics’ten gürültü engelleyen kulaklık

Plantronics’in kablosuz kulaklık segmentindeki amiral gemisi BackBeat PRO2 ve PRO2 SE sizi gürültüden izole ediyor. Yüksek kalitede ses sürücüleri, aktif gürültü engelleme özelliği ve tasarımıyla dinlediğiniz müziğe veya izlediğiniz filme odaklanmanızı sağlayacak kulaklık, telefona gelen çağrıları da yanıtlamanıza imkan sunuyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:59
3151 Okunma
Plantronics’ten gürültü engelleyen kulaklık

İster müzik dinleyin, ister video veya film izleyin kulaklıktan duyduğunuz ses kalitesi ne kadar kötüyse müzik veya filmden alacağınız keyif de o kadar azalıyor. Bazen sadece odaklanmak için kullanılan kulaklıklar gelişen teknolojiyle birlikte form değiştiriyor. Kablosuz kulaklık pazarının önde gelen oyuncularından Plantronics, tüm bu problemlere BackBeat PRO2 ve BackBeat PRO2 SE kulaklıklarıyla çözüm oluyor. 

24 saat kesintisiz kullanım
Plantronics’in amiral kulaklıkları BackBeat PRO2 ve PRO2 SE üst düzey ses kalitesi, gürültü engelleme teknolojisi ve tasarımıyla göz dolduruyor. Uçak seyahatleri başta olmak üzere sık sık seyahate çıkanlar için aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip BackBeat PRO2 ve PRO2 SE, Bluetooth 4.0 teknolojisi ile donatıldı. 24 saat kesintisiz müzik dinleyebileceğiniz kulaklıklar pili tükendiğinde hızlıca şarj olabiliyor. Şarj edebilecek bir ortamda olmasanız dahi Plantronics sizi yarı yolda bırakmıyor. Kulaklığın yanında gelen 3,5 jak girişli kablosuyla kullanmaya devam edeceğiniz kulaklıklar Plantronics’in işlevselliğini de gözler önüne seriyor.

100 metrelik kapsama alanına sahip kulaklık aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Telefonunuza gelen çağrıları yanıtlayabildiğiniz kulaklık otomatik olarak dinlediğiniz müziği veya izlediğiniz filmi durdurma özelliğine sahip. Gürültü engelleyen mikrofonu sayesinde BackBeat PRO2 ve PRO2 SE, çağrılarda da karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor. Piyasadaki kulaklıklardan daha hafif BackBeat PRO2 ve BackBeat PRO2 SE 289 gram ağırlıklarıyla piyasada bu özelliklere sahip birçok üründen çok daha hafif. Uzun süreli kullanımlarda da yüksek performans sunan BackBeat PRO2’nin fermuarlı taşıma çantası da kulaklığın çizilmesini önlemek için yumuşak bir astara sahip. BackBeat PRO2, kalan pil seviyesini, ses seviyesini, bağlantı durumunu 12 farklı dil seçeneği ile kulağınıza fısıldıyor.

Plantronics’in geliştirdiği BackBeat PRO2’nin bir farklı modeli de special edition olarak karşınıza çıkıyor. Renk olarak açık tonlarda tasarlanan BackBeat PRO2 SE, özel sert taşıma kutusuyla kulaklığı olası darbelerden korumaya yönelik geliştirildi. NFC özelliği ile BackBeat PRO2’den farklılaşan BackBeat PRO2 SE, ilk bağlantı için NFC destekli telefonlara bir kez temas ettirmeniz yeterli.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendi kalenize gol atmayın!
Kendi kalenize gol atmayın!
TÜRKİYE SİNEMADA ASIL ROLÜ ‘WEB’DE KAPACAK
TÜRKİYE SİNEMADA ASIL ROLÜ ‘WEB’DE KAPACAK
CPM yazılım'a üst düzey atama
CPM yazılım'a üst düzey atama

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim