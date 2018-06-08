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Plantronics’in yeni EQ özellikli kulaklığı Türkiye’de

Plantronics, yeni kulaklık modeli BackBeat GO 600’ü Türkiye pazarına sundu. 4 farklı renkte müzik severlere seslenen BackBeat GO 600’ün diğer kulaklıklardan farklılaşan en büyük özelliği; müzik türüne göre mümkün olan en doğru şekilde duymanızı sağlayan farklı dinleme modları.

Plantronics’in yeni EQ özellikli kulaklığı Türkiye’de

Plantronics, yeni kulaklık modeli BackBeat GO 600’ü Türkiye pazarına sundu. 4 farklı renkte müzik severlere seslenen BackBeat GO 600’ün diğer kulaklıklardan farklılaşan en büyük özelliği; müzik türüne göre mümkün olan en doğru şekilde duymanızı sağlayan farklı dinleme modları.

08 Haziran 2018 Cuma 11:59
3148 Okunma
Plantronics’in yeni EQ özellikli kulaklığı Türkiye’de

Müzik dinlemenin verdiği hazzı üst seviyeye çıkaracak Plantronics BackBeat GO 600, BackBeat serisinin en yeni üyesi. Tek bir şarjla 18 saat kablosuz kullanılabilen kulaklık, yanında gelen 3,5 jak girişli kablosuyla pili bittiğinde dahi sınırsız kullanılabilme özelliği sunuyor. Müzikten kopamayacağınız kulaklık, Plantronics’in gelişmiş ses teknolojisi ile üretildi. Tasarıma ve konfora da özen gösteren Plantronics, BackBeat GO 600’de konfor ve ses izolasyonunun ideal dengesini gözler önüne seriyor. Hafızalı yumuşak köpük kulak yastıklarıyla kulak üstü formda tasarlanan kulaklık 175 gram ağırlığı ile bu ölçüdeki çoğu kulaklıktan hafif. 

40mm sürücüler ve gelişmiş akustik teknolojisi ile derin ve zengin bir ses deneyimi yaşatacak olan kulaklık, farklı EQ özelliklerine sahip. Kendi müzik zevkinize göre tek tuşla EQ modları arasında geçiş yapabileceğiniz kulaklığın özellikleri burada bitmiyor. Bluetooth özellikli cihazlarda 10 metreye kadar çekim alanına sahip BackBeat GO 600, katlanabilir kulaklık uçlarıyla da kolaylıkla taşınabiliyor. Dahili geniş bant mikrofon ile telefona gelen çağrıları cevaplayabildiğiniz kulaklık, Siri, Google Now ve Cortana gibi kişisel asistanlara ses kontrolü ile erişebiliyor. 
18 saat pil ömrüne sahip kulaklığın 16 saat konuşma süresi dikkat çekiyor. 90 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilen kulaklık, 20 güne kadar bekleme modunda pil ömrünü koruyabiliyor. Ses açma/kapatma, duraklatma, başlatma, şarkıları atlama gibi kontrolleri ile fonksiyonellik kazanan BackBeat GO 600, siyah, haki, lacivert ve gri renklerde bulabilirsiniz. 

Plantronics BackBeat GO 600 satış fiyatı 399 TL’dir.
 

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