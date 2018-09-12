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Panasonic Türkiye'nin Yeni Sloganı TEK TAKIM TEK HEDEF

Panasonic Türkiye'nin Yeni Sloganı TEK TAKIM TEK HEDEF

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:44
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Panasonic Türkiye'nin Yeni Sloganı TEK TAKIM TEK HEDEF

Panasonic Eco Solutions Türkiye Başkanı Tatsuya Kumazawa;

“Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak bizler; ülke ekonomisine ve istihdama katkı sunmaya, şirketimizin her geçen gün daha da güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Sarsılmaz prensiplerle donatılmış bu yönetim anlayışımızı; 100 yıllık köklü ve global bir marka olan Panasonic Corporation’a bağlı bir şirket olmamızdan aldığımız güce borçluyuz. Panasonic Eco Solutions Türkiye ailesi olarak, önümüzde ulaşmamız gereken birçok hedef bulunuyor. Bunları gerçekleştirmenin ise ‘Tek Takım, Tek Hedef’ anlayışımızı yürekten sahiplenmekle mümkün olacağına inanıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

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