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PANASONIC’ ten yeni led panel aydınlatma ürünleri…

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Eco Solutions Türkiye, sürdürülebilir ve aydınlık bir gelecek için yeni nesil teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Güçlü kuruluş, Panasonic marka LED panel aydınlatma ürünleri ile de inovasyondaki başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Farklı kullanım alanları için üretilen slim, sıva altı ve sıva üstü panellerden oluşan yeni LED panel modelleri, teknolojinin aydınlatmada ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

PANASONIC’ ten yeni led panel aydınlatma ürünleri…

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Eco Solutions Türkiye, sürdürülebilir ve aydınlık bir gelecek için yeni nesil teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Güçlü kuruluş, Panasonic marka LED panel aydınlatma ürünleri ile de inovasyondaki başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Farklı kullanım alanları için üretilen slim, sıva altı ve sıva üstü panellerden oluşan yeni LED panel modelleri, teknolojinin aydınlatmada ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:05
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PANASONIC’ ten yeni led panel aydınlatma ürünleri…

İnce tasarım hatları ile farklı… 

Güvenilir aydınlatma, her yaşam alanı ya da işletmenin temel taşlarından biri olarak nitelendiriliyor. Oturma odalarımızı, çalışma alanlarımızı aydınlatan bu teknoloji, satın alacağımız ürünleri görmemizi ve bulunduğumuz ortamlarda kendimizi rahat hissetmemizi de sağlıyor. LED aydınlatma teknolojisi ise kullanıcıya sunduğu cazip avantajları, uzun ömrü, gerçek ışık olması ve kullanım alanlarının çeşitliliği sebebiyle en ideal aydınlatma modeli olarak öne çıkıyor.  Panasonic, yeni LED panel serisinde tüm bu özelliklerin üzerine ince tasarımlı hatları, dayanıklılığı, güvenilirliği, üstü kalite ve ileri teknolojiyi ekliyor. Panasonic LED panel aydınlatma serisi, dekoratif ve estetik tasarım özellikleri sayesinde kullanıldığı alanlara modern bir görünüm katıyor. Öte yandan standart ampullere göre çok daha verimli olmakla birlikte daha az enerji tüketerek çevreye de dost olduğunu kanıtlıyor. 

Hem enerjiden hem bütçeden tasarruf…

LED panel aydınlatma, enerjiden olduğu gibi bütçenizden de tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Uzun ömürlü olduğundan da sık sık değiştirilmeleri gerekmiyor. Panasonic, IEC60598 Standardı’na uygun şekilde üretilen LED panel aydınlatma ürünlerinde güçlü ve dayanıklı V2 sınıfı plastik malzeme kullanıyor. Bu sayede ekstra güvenlik sağlanıyor. Parıltıyı önleyen homojen aydınlatma ise iş ve yaşam alanlarına konfor katıyor. Panasonic LED panel aydınlatma serisi,  olması gereken LVD, EMC, RoHS direktifleri ve CE deklarasyonu gibi kalite standartlarına uyumlu olması ile benzerlerinden ayrılıyor. 
 

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