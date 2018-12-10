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PANASONIC, A-TECH Fuarı'nda yeni teknolojilerini tanıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Murat Kurum, Panasonic Eco Solutions Türkiye Standını ziyaret etti.

PANASONIC, A-TECH Fuarı'nda yeni teknolojilerini tanıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Murat Kurum, Panasonic Eco Solutions Türkiye Standını ziyaret etti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:37
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PANASONIC, A-TECH Fuarı'nda yeni teknolojilerini tanıttı

Sektörünün yenilikçi ve lider kuruluşlarından Panasonic Eco Solutions Türkiye, bu yıl 3.sü gerçekleştirilen A-Tech Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı’nda sunduğu yeni nesil teknoloji ve ürünleri ile yine ilgi odağı oldu. Ankara Congresium’da düzenlenen fuarda, Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin elektrik anahtar ve prizleri, alçak gerilim şalt ürünleri, bina otomasyon sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, solar panel ve yangın algılama sistemleri kapsamındaki yenilikçi ürün ve çözümlerine ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Murat Kurum, Panasonic Eco Solutions Türkiye Standını ziyaret etti

Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin aynı zamanda açılış sponsoru olduğu A-Tech Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı’nın açılışı ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirildi. Bakan Kurum, daha sonra Panasonic Eco Solutions standını ziyaret ederek şirketin yenilikçi ürün ve çözümleri hakkında detaylı incelemeler yaptı. Panasonic Eco Solutions Türkiye’yi temsilen İcra Kurulu Üyeleri Kenji Morishita ve Orhan Ünal, Global Pazarlama Genel Müdürü Aydın Hamamcıoğlu, Satış Müdürü Ercan Kızılkaya ve diğer yöneticiler de programda hazır bulundu. Fuar programı boyunca yaklaşık 750 ziyaretçiye, 100. yılını kutlamakta olan Panasonic’in “Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya” hedefi için sunduğu ürün ve çözümleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler sağlandı. A-Tech Fuarı’nın oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleştiğini ifade eden Global Pazarlama Genel Müdürü Aydın Hamamcıoğlu, “Kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği A-Tech Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı’nı pazarımızın dinamikleri, her yıl daha fazla firmanın katılım göstermesi ve ziyaretçi sayısının artması adına oldukça başarılı bulduğumuzu söylemeliyim. Bu kapsamdaki fuarlar, bizim için mevcut ve yeni müşterilerimizle buluşmak açısından önemli ve A-Tech Fuarı, bu bakımdan bizim için oldukça verimli geçmiştir.  Ayrıca, bu önemli fuarda yaklaşık 20 ilden meslek odası temsilcilerinin standımızı ziyaret ederek ürünlerimize özel ilgi göstermesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
PanasonicAtechFuar
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