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OYUN VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ EL ELE BÜYÜYOR

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı bilgisayar, akıllı telefon ya da oyun konsolu yardımıyla oyun oynuyor. 110 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Türk oyun pazarı gün geçtikçe büyüme kaydederken, bilişim sektörünü de kendi ile birlikte geliştiriyor. 50 TL’lik bilgisayar oyunu için 6 bin 500 TL’ye bilgisayar, 520 TL’ye ise aksesuar satın alınabildiğini belirten incehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, Free2Play oyunlar için ise aylık ortalama 300 TL’lik harcama yapıldığını kaydediyor.

OYUN VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ EL ELE BÜYÜYOR

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı bilgisayar, akıllı telefon ya da oyun konsolu yardımıyla oyun oynuyor. 110 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Türk oyun pazarı gün geçtikçe büyüme kaydederken, bilişim sektörünü de kendi ile birlikte geliştiriyor. 50 TL’lik bilgisayar oyunu için 6 bin 500 TL’ye bilgisayar, 520 TL’ye ise aksesuar satın alınabildiğini belirten incehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, Free2Play oyunlar için ise aylık ortalama 300 TL’lik harcama yapıldığını kaydediyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:13
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OYUN VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ EL ELE BÜYÜYOR

Toplam hacmi 110 milyar doları bulan global oyun pazarının Türkiye’deki büyüklüğü 750 milyon civarında seyrediyor ve her geçen gün gelişim gösteriyor. Yıllık oyun geliriyle tüm dünya ülkeleri arasında 16’ncı sırada yer alan Türkiye’de, ortalama 30 milyon kişi aktif olarak oyun oynuyor ve tek bir dijital oyunda eş zamanlı olarak 100 bin ile 300 bin kişi online oluyor. Ülke nüfusunun neredeyse yarısının oyun oynadığını ortaya koyan tüm bu rakamlar, oyun dünyasının yanı sıra dünyası oyun olanlara ilişkin de bir fikir sahibi olunmasını sağlıyor.


50 TL’lik oyun için 6 bin 500 TL’ye bilgisayar, 520 TL’ye aksesuar alınıyor
Oyunlardan performans alabilmek adına oyun türünün ortalama sistem gereksinimlerini baz alan kullanıcılar, farklı bütçe aralıklarında bilgisayar oluşturabiliyorlar. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Özellikle strateji ve RPC türü oyunlar göz önüne alındığında, ekran kartı, işlemci, RAM, anakart ve monitör gibi bilgisayar bileşenlerine ayrılan bütçe ile oyun performansı doğru orantılı bir ilişki içerisinde bulunsa da oyun fiyatları ile tezatlar yaratabiliyor. Oyun tutkunları, 50 TL’lik fiyat etiketi bulunan oyun için 6 bin 500 TL’lik bir bilgisayar ya da 200 TL’lik oyun için 2 bin TL’ye başlangıç seviyesinde özellikler sunan bir oyuncu bilgisayarı toplayabiliyor. Bunun yanı sıra bir oyun için harcanan aksesuar maliyetlerinin de oldukça ilginç olduğunu söyleyebilirim. Elimizdeki veriler 70 TL’lik oyunlar için ortalama 520 TL’lik aksesuar harcaması yapıldığını gösteriyor” diyor.


Erkekler stratejist, kadınlar problem çözücü
Oyun dünyasına ilişkin demografik istatistikler de aktaran Nurettin Erzen, “2018 yılı mobil ve VR oyun tercihlerinin yükselişe geçtiği bir yıl oluyor. Strateji ve RCP türü oyunları tercih edenlerin yüzde 80’ini erkekler oluştururken, kadınlar en çok puzzle ve bulmaca oyunları oynuyor. Mobil oyunlarda ise dengeli bir ilgi gözlemliyoruz. En çok 18-25 yaş grubunun ilgi gösterdiği mobil oyunseverlerin yüzde 52’sini kadınlar temsil ediyor. Akıllı telefonların hayatımızdaki yerini her geçen gün sağlamlaştırması, şimdilerde 250 milyon TL büyüklüğe erişen Türkiye mobil oyun pazarını daha da geliştirmeye devam edecek” sözleriyle trendlere de değiniyor.


Oyuncuların yüzde 85’i tek oyunla yetinmiyor
Oyunlar için en çok harcamayı 12 ile 30 yaş arasındaki erkeklerin yaptığını gözlemlediklerini de belirten Erzen, “Free2Play oyunlar için ise aylık ortalama 300 TL’lik bir yatırım yapılıyor. CS GO, PUBG, LOL gibi popüler online oyunlar söz konusu olduğunda oyuncular bu oyunları aşırı hile kullanımı gibi durumlar oluşmadıktan sonra kolay kolay bırakmıyorlar fakat single player oyunlarda durum değişiyor. Kullanıcıların yüzde 85'i en az iki oyunu aynı zamanda oynuyor” diyerek oyuncuların tercihlerini de vurguluyor.

Son Güncelleme: 25.04.2018 13:24
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